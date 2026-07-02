A venda de Viery para a Fiorentina entrou para o ranking das maiores vendas da história do Grêmio. Vendido por 15 milhões de euros fixos, o zagueiro da base pode ultrapassar Pepê (para o Porto) e Mario Fernandes (para o CSKA) empatados em quantia fixa, com metas.
As maiores vendas da história do Imortal são de Arthur, para o barcelona, por 31 milhões de euros, e de Everton Cebolinha para o Benfica, por 20 milhões de euros.
Maiores vendas da história do Grêmio
- Arthur (Barcelona, 2018) – 31 milhões de euros
- Everton Cebolinha (Benfica, 2020) – 20 milhões de euros
- Viery (Fiorentina, 2026) – 15 milhões de euros
- Pepê (Porto, 2021) – 15 milhões de euros
- Mario Fernandes (CSKA Moscou, 2012) – 15 milhões de euros
- Fernando (Shakhtar Donetsk, 2013) – 13 milhões de euros
- Gustavo Nunes (Brentford, 2024) – 12 milhões de euros
- Pedro Rocha (Spartak Moscou, 2017) – 12 milhões de euros