Na última sexta-feira, 14, o Grêmio anunciou a contratação de Leonardo Gaciba como consultor de arbitragem. Além de orientar jogadores e comissão técnica sobre assuntos relacionados ao tema, o ex-árbitro também será responsável por fortalecer a interlocução do clube com entidades como CBF, Conmebol e Fifa.

Até a chegada de Gaciba, esse tipo de trabalho ficar a cargo do coordenador técnico Luís Felipe Scolari que, na antiga gestão, dividia a tarefa com o então executivo de futebol Luis Vagner Vivian.

Em 2026, o também executivo Paulo Palaibe era o nome gremista nas reuniões do Fórum Permanente entre os clubes e a a Comissão de Arbitragem da CBF, que ocorre todas as segundas-feiras.

Em nota, o Grêmio acrescentou que a chegada de Gaciba atende a necessidade do Grêmio se adaptar às novas regras aprovadas nesta semana pelas equipes das Séries A e B do Brasileirão.

Quem é Leonardo Gaciba

Leonardo Gaciba se destacou nos gramados a partir do ano 2000, quando foi eleito quatro vezes o melhor árbitro do Campeonato Brasileiro. Além disso, também integrou o quadro da Fifa.

Entre abril de 2019 e novembro de 2021, foi chefe de arbitragem da CBF. Antes de fechar com o Grêmio, foi assessor do Cruzeiro para assuntos de arbitragem e comentarista da Rede Globo e do canal SporTV.