O Grêmio está eliminado da Copa Sul-Americana. Na noite desta quinta-feira (30), o Tricolor gaúcho voltou a ser derrotado pelo Bolívar, desta vez por 1 a 0, em plena Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Precisando reverter a desvantagem do jogo de ida, a equipe brasileira esbarrou na própria desorganização e na grande atuação do goleiro Lampe, dando adeus à competição continental.

Balde de água fria no início

A missão gremista já era complicada após o revés por 3 a 2 na Bolívia. Precisando vencer por dois gols de diferença, o time tentou impor uma blitz nos minutos iniciais, mas a falta de criatividade cobrou seu preço rapidamente. Aos 15 minutos, Robson Matheus encontrou um belo passe pelo meio para Asprilla. O colombiano invadiu a área, tirou o zagueiro Kannemann da jogada e bateu no canto esquerdo de Gabriel Grando, ampliando a vantagem boliviana no placar agregado.

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Pressão desorganizada e milagres de Lampe

No segundo tempo, o técnico gremista promoveu alterações para lançar o time ao ataque, mas a equipe cedeu espaços perigosos na defesa. Apesar da bagunça tática, o Tricolor criou chances claras para empatar. Aos três minutos da etapa final, Matheus Nascimento saiu de cara para o gol, mas parou em uma defesa providencial de Lampe com as pernas. Pouco depois, Enamorado e o próprio Matheus Nascimento desperdiçaram uma chance dupla incrível dentro da área. O Bolívar, por sua vez, quase matou o jogo em contra-ataques, com Pato Rodríguez perdendo um gol feito diante de Grando aos 42 minutos.

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Caos, expulsões e trave no apagar das luzes

Os minutos finais na Arena foram marcados pelo desespero e pelo nervosismo. Aos 44, Gabriel Mec exigiu mais uma defesa espetacular de Lampe. O clima esquentou nos acréscimos, resultando em uma confusão generalizada que culminou nas expulsões de Justiniano e Noriega, pelo Bolívar, e de Marlon, pelo Grêmio, após uma entrada dura. No último lance da partida, aos 56 minutos, a trave selou o destino tricolor: após cobrança de falta ensaiada e defesa de Lampe, Braithwaite pegou o rebote livre, mas carimbou o poste.

Com o placar agregado de 4 a 2, o Bolívar quebra um tabu de 24 anos sem vencer times brasileiros no Brasil e avança para as oitavas de final da competição. O próximo adversário da equipe boliviana será o São Paulo. Já o Grêmio, sob protestos da torcida, volta suas atenções para a Copa do Brasil, onde enfrenta o Mirassol no próximo domingo.

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