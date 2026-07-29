O Vasco sobreviveu à pressão de sua própria torcida e garantiu a classificação na Copa Sul-Americana. Na noite desta quarta-feira, em São Januário, a equipe carioca venceu o Independiente Medellín por 1 a 0, com um gol salvador na reta final da partida. O resultado afasta a crise recente do time, que briga contra o rebaixamento no torneio nacional, e carimba o passaporte cruzmaltino para as oitavas de final da competição continental.

Domínio sem efetividade e clima tenso

Precisando da vitória após o empate por 2 a 2 na Colômbia, o time da casa assumiu o controle da posse de bola desde o apito inicial. No entanto, a superioridade territorial não se traduzia em chances reais de gol contra a meta defendida por Eder Chaux. Com muitos erros de passe e um jogo picotado por faltas no meio de campo, a primeira etapa terminou sem grandes emoções, gerando os primeiros sinais de impaciência nas arquibancadas. O cenário se agravou no segundo tempo. Sem conseguir furar o bloqueio colombiano, o Vasco passou a ser alvo de vaias de seus torcedores. O Independiente Medellín, percebendo o nervosismo adversário, começou a se aventurar no ataque e quase abriu o placar em uma cabeçada perigosa de Jeison Medina aos 21 minutos. A tensão em São Januário era palpável, com o fantasma da disputa por pênaltis se aproximando a cada minuto.

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Frustração no VAR e o gol do alívio

O drama atingiu seu ápice aos 28 minutos da etapa final. Adson finalizou dentro da área e a bola tocou no braço de Mantilla. Os vascaínos pediram pênalti com veemência, mas, após longa revisão do VAR, a arbitragem assinalou um toque de mão involuntário de Jair no início da jogada, frustrando a torcida local. Quando o empate parecia selado, a insistência premiou os donos da casa aos 40 minutos. Paulo Henrique, um dos jogadores mais ativos da partida, fez excelente jogada de fundo pela direita e cruzou na medida. Thiago Mendes apareceu na pequena área e chapou para o gol; a bola ainda tocou no goleiro Chaux antes de entrar chorando, explodindo São Januário em festa. Nos acréscimos, o Vasco apenas administrou a vantagem com inteligência, segurando a bola no campo de ataque até o apito final. Com a vitória suada, a equipe avança para as oitavas de final da competição, onde terá pela frente o Olímpia, do Paraguai.

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