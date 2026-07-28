O Santos entra em campo nesta terça-feira, 28, para o jogo de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana, enfrentando a Universidad Central, da Venezuela. A partida começa às 21h30 (de Brasília) na Vila Belmiro, em Santos, São Paulo. O Peixe busca confirmar sua vaga nas oitavas de final da competição continental.
Vantagem e Momento do Peixe
No jogo de ida, realizado na Venezuela, o Santos conquistou uma vitória expressiva por 4 a 1, com gols de Gabriel Bontempo, Gabriel Menino, Thaciano e Rony. Este resultado confere ao Alvinegro Praiano uma vantagem considerável, permitindo que a equipe perca por até dois gols de diferença para garantir a classificação.
A equipe santista chega para este duelo decisivo sob pressão, após um empate em 2 a 2 com a Chapecoense na Vila Belmiro, em seu primeiro jogo em casa após a paralisação para a Copa do Mundo.
Prováveis escalações
Santos (Técnico: Cuca) – Gabriel Brazão; Gabriel Menino (Igor Vinicius), Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Arão, Bontempo, Rollheiser e Miguelito; Barreal e Rony.
Universidad Central-VEN (Técnico: Daniel Sasso) – Giancarlo Schiavone; Kendrys Silva, Gonzalo Mottes, Edwin Peraza e Yohan Cumana; Francisco Solé, Alexander González, Alexander Granko, Williams Lugo e Edwin Mosquera; Juan Camilo Zapata.
Fonte: ge
Onde assistir ao duelo
A partida será transmitida pelo SBT, na TV aberta, pela ESPN, na TV fechada, e pelo Disney+, no streaming.