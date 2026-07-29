O Santos não se deixou abalar por um erro logo no primeiro minuto de jogo e venceu a Universidad Central-VEN por 4 a 2 na noite desta terça-feira, 28, na Vila Viva Sorte. Em duelo válido pelos playoffs da Copa Sul-Americana, o Peixe confirmou a imensa vantagem construída na partida de ida, dominou as ações e garantiu sua classificação para as oitavas de final do torneio continental.
Susto precoce e a resposta santista
Apoiado por uma vantagem de 4 a 1 no placar agregado, o time da casa viu o cenário ganhar um contorno de tensão logo no primeiro minuto. O zagueiro Frias errou feio na saída de bola, entregando nos pés de Sosa, que avançou e tocou na saída de Gabriel Brazão para abrir o placar para os venezuelanos. O gol relâmpago, no entanto, não mudou a postura do Santos, que passou a monopolizar a posse de bola e empilhar chances, esbarrando inicialmente no goleiro Schiavone e na falta de pontaria de Gabriel Barbosa.
A insistência alvinegra foi recompensada aos 38 minutos. Miguelito arriscou um chute de canhota da entrada da área e contou com a falha de Schiavone, que aceitou a finalização, decretando o empate antes do intervalo e devolvendo a tranquilidade aos mandantes.
Estrelas em campo e virada consolidada
Para a segunda etapa, o técnico Cuca promoveu três alterações, incluindo a entrada do astro Neymar na vaga de Miguelito. Antes que o ataque pudesse brilhar novamente, Gabriel Brazão precisou fazer uma defesa espetacular em cobrança de falta de Sosa, evitando o segundo gol visitante. A partir daí, a superioridade técnica do Peixe se transformou em gols.
Aos 10 minutos, Gabriel Bontempo, que também havia entrado no intervalo, cruzou da direita, a bola desviou na zaga e sobrou limpa para Gabigol virar o jogo de cabeça. Pouco depois, aos 19, o próprio camisa 9 carimbou o travessão após tabela com Barreal; no rebote, Gabriel Menino apareceu para conferir e ampliar o marcador para 3 a 1.
Reta final agitada e próximo adversário definido
Mesmo com a fatura liquidada, o jogo seguiu movimentado. A Universidad Central descontou aos 26 minutos com Mottes, aproveitando desvio após cobrança de escanteio. O Santos, porém, queria dar números finais à festa na Vila. Após acertar a trave aos 45, o atacante Rony aproveitou mais um bom cruzamento de Bontempo aos 49 minutos para testar firme e fechar a conta em 4 a 2.
Com o triunfo contundente e a pressão afastada após o tropeço recente no Campeonato Brasileiro, o Santos avança com moral. O próximo desafio na competição continental já está definido: o Peixe medirá forças contra o Macará, do Equador, pelas oitavas de final.