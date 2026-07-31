A Conmebol divulgou, nesta sexta-feira, 31, as datas e horários das oitavas de final da Copa Sul-Americana. As partidas de ida acontecem entre os dias 11 e 13 de agosto, enquanto a volta será entre os dias 18 e 20 do mesmo mês.

As oitavas contam com seis brasileiros: Vasco, RB Bragantino, Santos, São Paulo, Botafogo e Atlético-MG. O Galo e o Massa Bruta, inclusive, protagonizam um duelo brasileiro nesta fase, com a ida em São Paulo e a volta em Minas Gerais.

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Datas e horários das oitavas de final da Sula

  • Boca Juniors x Recoleta
    • Ida: 11/08, às 19h (de Brasília), em Buenos Aires
    • Volta: 18/08, às 19h (de Brasília), em Assunção
  • Bolívar x São Paulo
    • Ida: 11/08, às 21h30 (de Brasília), em La Paz
    • Volta: 18/08, às 21h30 (de Brasília), em São Paulo
  • RB Bragantino x Atlético-MG
    • Ida: 12/08, às 19h (de Brasília), em Bragança Paulista
    • Volta: 19/08, às 19h (de Brasília), em Belo Horizont
  • Tigre x Montevideo City Torque
    • Ida: 12/08, às 19h (de Brasília), em Victória
    • Volta: 19/08, às 21h30 (de Brasília), em Montevidéu
  • Sante Fé x River Plate
    • Ida: 12/08, às 21h30 (de Brasília), em Bogotá
    • Volta: 19/08, às 21h30 (de Brasília), em Buenos Aires
  • Vasco x Olimpia
    • Ida: 13/08, às 19h (de Brasília), no Rio de Janeiro
    • Volta: 20/08, às 19h (de Brasília), em Assunção
  • Santos x Macará
    • Ida: 13/08, às 19h (de Brasília), em Santos
    • Volta: 20/08, às 19h (de Brasília), em Ambat
  • Cienciano x Botafogo
    • Ida: 13/08, às 21h30 (de Brasília), em Cusco
    • Volta: 20/08, às 21h30 (de Brasília), no Rio de Janeiro