A Conmebol divulgou, nesta sexta-feira, 31, as datas e horários das oitavas de final da Copa Sul-Americana. As partidas de ida acontecem entre os dias 11 e 13 de agosto, enquanto a volta será entre os dias 18 e 20 do mesmo mês.
As oitavas contam com seis brasileiros: Vasco, RB Bragantino, Santos, São Paulo, Botafogo e Atlético-MG. O Galo e o Massa Bruta, inclusive, protagonizam um duelo brasileiro nesta fase, com a ida em São Paulo e a volta em Minas Gerais.
Datas e horários das oitavas de final da Sula
- Boca Juniors x Recoleta
- Ida: 11/08, às 19h (de Brasília), em Buenos Aires
- Volta: 18/08, às 19h (de Brasília), em Assunção
- Bolívar x São Paulo
- Ida: 11/08, às 21h30 (de Brasília), em La Paz
- Volta: 18/08, às 21h30 (de Brasília), em São Paulo
- RB Bragantino x Atlético-MG
- Ida: 12/08, às 19h (de Brasília), em Bragança Paulista
- Volta: 19/08, às 19h (de Brasília), em Belo Horizont
- Tigre x Montevideo City Torque
- Ida: 12/08, às 19h (de Brasília), em Victória
- Volta: 19/08, às 21h30 (de Brasília), em Montevidéu
- Sante Fé x River Plate
- Ida: 12/08, às 21h30 (de Brasília), em Bogotá
- Volta: 19/08, às 21h30 (de Brasília), em Buenos Aires
- Vasco x Olimpia
- Ida: 13/08, às 19h (de Brasília), no Rio de Janeiro
- Volta: 20/08, às 19h (de Brasília), em Assunção
- Santos x Macará
- Ida: 13/08, às 19h (de Brasília), em Santos
- Volta: 20/08, às 19h (de Brasília), em Ambat
- Cienciano x Botafogo
- Ida: 13/08, às 21h30 (de Brasília), em Cusco
- Volta: 20/08, às 21h30 (de Brasília), no Rio de Janeiro