A Conmebol divulgou, nesta sexta-feira, 31, as datas e horários das oitavas de final da Copa Sul-Americana. As partidas de ida acontecem entre os dias 11 e 13 de agosto, enquanto a volta será entre os dias 18 e 20 do mesmo mês.

As oitavas contam com seis brasileiros: Vasco, RB Bragantino, Santos, São Paulo, Botafogo e Atlético-MG. O Galo e o Massa Bruta, inclusive, protagonizam um duelo brasileiro nesta fase, com a ida em São Paulo e a volta em Minas Gerais.

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Datas e horários das oitavas de final da Sula

Boca Juniors x Recoleta Ida: 11/08, às 19h (de Brasília), em Buenos Aires Volta: 18/08, às 19h (de Brasília), em Assunção

Bolívar x São Paulo Ida: 11/08, às 21h30 (de Brasília), em La Paz Volta: 18/08, às 21h30 (de Brasília), em São Paulo

RB Bragantino x Atlético-MG Ida: 12/08, às 19h (de Brasília), em Bragança Paulista Volta: 19/08, às 19h (de Brasília), em Belo Horizont

Tigre x Montevideo City Torque Ida: 12/08, às 19h (de Brasília), em Victória Volta: 19/08, às 21h30 (de Brasília), em Montevidéu

Sante Fé x River Plate Ida: 12/08, às 21h30 (de Brasília), em Bogotá Volta: 19/08, às 21h30 (de Brasília), em Buenos Aires

Vasco x Olimpia Ida: 13/08, às 19h (de Brasília), no Rio de Janeiro Volta: 20/08, às 19h (de Brasília), em Assunção

Santos x Macará Ida: 13/08, às 19h (de Brasília), em Santos Volta: 20/08, às 19h (de Brasília), em Ambat

Cienciano x Botafogo Ida: 13/08, às 21h30 (de Brasília), em Cusco Volta: 20/08, às 21h30 (de Brasília), no Rio de Janeiro

