Neste sábado, 1º, o jovem Micael Leandro, 15, foi morto a tiros enquanto disputava partida amistosa no bairro do Pontal da Barra, na Zona Sul de Maceió. Após atuar pelo São Paulo no primeiro semestre, ele passou a jogar pela equipe sub-15 do CSA.

Micael chegou a ser levado ao Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiu aos ferimentos. Segundo informações da Polícia Civil, conforme reportado pelo Globo Esporte, ele foi assassinado por engano.

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Tanto o CSA, quanto o São Paulo emitiram notas sobre o falecimento do atleta.

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Nota do CSA

O Centro Sportivo Alagoano lamenta profundamente a morte do jovem Micael Leandro, que integrava o sub-15 do Azulão. Prestamos nossa solidariedade aos amigos e familiares neste momento tão difícil. Esperamos que as autoridades competentes investiguem o caso para solucionar esse crime tão brutal.

Nota do São Paulo

O São Paulo Futebol Clube, com imensa tristeza, lamenta o falecimento de Micael Leandro da Silva, ocorrido neste sábado, dia 1º de agosto de 2026, em Maceió (AL). O atleta tinha 15 anos de idade.

Micael chegou ao Tricolor no segundo semestre do ano passado e permaneceu no clube até abril deste ano. O jogador atuou pelas categorias Sub-14 e Sub-15 em Cotia e conquistou a Copa Fictor Sub-15 de 2026.

O São Paulo Futebol Clube se solidariza com os familiares e amigos neste momento de profunda dor.

Caso Micael Leandro

Além de Micael, outras pessoas também foram atingidas pelos disparos no local. O crime é investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que no momento tem realizado a oitiva testemunhas.

A principal suspeita é que o assassinato tenha ocorrido por facções ligadas ao tráfico de drogas.

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