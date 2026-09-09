Em um duelo marcado por muita transpiração e forte marcação, o Boca Juniors fez valer o fator casa e venceu o São Paulo por 1 a 0 na noite desta terça-feira, em La Bombonera. A partida, válida pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana, foi decidida no início da etapa final com um gol de insistência do atacante Merentiel. Com o resultado, os argentinos ampliam sua invencibilidade na temporada e levam a vantagem para o confronto de volta, no Brasil.

Ferrolho tricolor e primeiro tempo truncado

A atmosfera pulsante em Buenos Aires não intimidou o São Paulo nos minutos iniciais. A equipe comandada por Dorival Júnior adotou uma postura cautelosa, marcando alto e dificultando a saída de bola dos donos da casa. O Boca Juniors, embora dominasse a posse, encontrava um verdadeiro muro branco pela frente e sofria para criar oportunidades claras.

A primeira grande chance, inclusive, foi brasileira. Aos 18 minutos, Iago cruzou na medida para Luciano, que cabeceou firme, obrigando o goleiro Montero a fazer uma grande defesa para evitar o gol. Os argentinos só conseguiram assustar na reta final da primeira etapa, quando Blanco aproveitou um erro na saída de bola são-paulina, invadiu a área e bateu por cima da meta de Rafael, mantendo o placar zerado até o intervalo.

O rebote que definiu a partida

O roteiro de paciência e estudo foi quebrado logo aos oito minutos do segundo tempo. Em uma descida rápida pela esquerda, Blanco cruzou rasteiro para o meio da área. Merentiel dominou limpando a marcação e bateu forte; Rafael fez um milagre na primeira tentativa, mas a bola voltou caprichosamente nos pés do uruguaio, que não perdoou no rebote e estufou as redes, incendiando La Bombonera.

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Tensão, VAR e prejuízo para a volta

O gol obrigou o São Paulo a sair do seu campo de defesa. Aos 16 minutos, o empate quase veio dos pés do zagueiro Domingos Duarte, que pegou uma sobra na área, mas parou em mais uma boa intervenção de Montero. À medida que o tempo passava, o jogo ganhava contornos de dramaticidade e nervosismo.

Aos 27 minutos, um golpe duro para as pretensões tricolores: Calleri se desentendeu com Belmonte, recebeu o cartão amarelo e, como estava pendurado, virou desfalque certo para o jogo de volta. Pouco depois, o coração da torcida são-paulina parou quando o árbitro expulsou Domingos Duarte por um suposto carrinho violento no meio de campo. No entanto, após chamado do VAR e revisão no monitor, o cartão vermelho foi anulado, pois o português havia tocado primeiro na bola.

Nos minutos finais, o Boca Juniors se fechou com inteligência, satisfeito com a vitória magra, enquanto o São Paulo rodava a bola sem conseguir infiltrar. Agora, o Tricolor precisará reverter a desvantagem em casa para seguir vivo na competição e buscar a vaga na semifinal contra o vencedor do duelo entre Santa Fe e Vasco.