O impedimento semiautomático acertou no lance, mas errou no número! Em gol anulado do São Paulo contra o Atlético-MG, pela 26ª rodada do Brasileirão, a tecnogia apresentou Lucas Ramon com a camisa 94, ao invés da 19.
Por volta dos 32 minutos do primeiro tempo, o lateral-direito são-paulino lançou bola de lateral para Luciano, que devolveu para ele. Na seuqência, Lucas Ramon cruzou na área atleticana para Gustavo Santana marcar de cabeça. No entanto, ao receber de volta de Luciano, o defensor estava em posição irregular.
Felizmente, para o Tricolor, o gol anulado não fez falta para o resultado final, já que a equipe comandada por Dorival Júnior saiu da partida com vitória por 2 a 0.
Numerações à parte, o São Paulo volta a campo na próxima terça-feira, 8, quando enfrenta o Boca Juniors em La Bombonera, pela Copa Sul-Americana, às 21h30 do horário de Brasília.