Em uma noite de festa em São Januário nesta terça-feira (15), o Vasco garantiu sua classificação na Copa Sul-Americana 2026. Após o empate sem gols no jogo de ida, a equipe carioca fez valer o fator casa, venceu o Santa Fe por 2 a 0 e carimbou seu passaporte para a próxima fase da competição. A vitória foi construída com maturidade, mesclando momentos de resistência defensiva com eficiência cirúrgica no ataque.

Sustos e alívio na primeira etapa

O confronto começou com o time mandante tentando impor um ritmo forte, mas esbarrando na sólida defesa colombiana, que defendia uma invencibilidade de 12 jogos. O momento de maior tensão ocorreu por volta dos 20 minutos, quando os visitantes quase abriram o placar duas vezes com Rodallega. Na primeira, o goleiro Léo Jardim operou um verdadeiro milagre no reflexo; na sequência, uma cobrança de falta venenosa raspou o travessão. O susto acordou o Cruzmaltino, que encontrou o caminho do gol aos 36 minutos. Saldivia cruzou da direita e Bruno Duarte apareceu no meio da área para chapar para o fundo das redes, aliviando a pressão nas arquibancadas.

Substituições cirúrgicas e classificação garantida

Na volta para o segundo tempo, o panorama mudou. O Vasco assumiu o controle absoluto do meio-campo, enquanto o Santa Fe demonstrava cansaço e encontrava enormes dificuldades para criar jogadas. Aos 18 minutos, o técnico vascaíno promoveu uma mudança quádrupla que definiu o destino da partida. Apenas dois minutos após entrar em campo, David aproveitou um cruzamento perfeito de Puma Rodríguez e, de cabeça, ampliou a vantagem para 2 a 0.

Festa nas arquibancadas e próximo passo

Com o segundo gol, a equipe colombiana sentiu o golpe e se entregou na partida. O Cruzmaltino passou a administrar a posse de bola ao som de muita festa e cantoria de seus torcedores, que lotaram o estádio aguardando o apito final. Com o resultado, o Vasco avança para a semifinal da competição e agora aguarda o vencedor do confronto entre São Paulo e Boca Juniors para conhecer seu próximo adversário na luta pela taça.