A dupla participação de Gabigol com assistências decisivas na vitória por 2 a 0 do Santos sobre o Atlético Mineiro pode ter colocado um ponto final no desejo do técnico Cuca de contar com um centroavante, um típico camisa 9, antes do fechamento da janela de transferências. A última fase para negociações no país se encerra às 23h59 da próxima sexta-feira, 11.

Outrora insatisfeito pelo desempenho do jogador – principalmente no empate sem gols contra o Palmeiras, que eliminou o Peixe da Copa do Brasil -, o treinador ficou aliviado com a resposta dada pelo camisa 9 nos últimos dois jogos.

Decisivo contra Internacional, Gabigol repetiu diante do Galo o protagonismo dele esperado. Vale lembrar que o Santos já não contra com Neymar, que demandará tempo para se recuperar de lesão grau 2 no músculo reto femoral da perna direita,

“Fico feliz pela vitória. Acho que foi difícil, um jogo complicado. Eles têm uma grande equipe, então não tem nada decidido. Ainda precisamos ganhar no sábado em casa, espero que a torcida compareça. Estou feliz também pelos passes, mas prefiro fazer gol do que dar passe, mas foram importantes para a vitória”, brincou o jogador.

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Em números, Gabriel Barbosa é quase indiscutível dentro do clube. Já são 28 participações diretas em 40 partidas neste retorno – 19 gols e nove assistências -, mas a baixa intensidade e a pouca participação efetiva nos jogos preocupavam treinador, dirigentes e torcedores.

A insatisfação com o atacante ia além do jejum de quatro partidas sem marcar gols. Fora de campo, ainda houve episódios que causaram desconforto, como a declaração de amor ao Flamengo e a possibilidade de voltar ao antigo clube um dia.

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“A gente sabe o que aconteceu nesses dias. Em nenhum momento a minha intenção foi desrespeitar o Santos. Pelo contrário. Todo mundo sabe que é meu time do coração, que eu amo tanto. É minha terceira passagem. Todo mundo sabe o quanto sou feliz aqui. Foram cortadas algumas coisas e saiu um pouco do contexto”, afirmou Gabigol em um pedido de desculpas à torcida.

Cuca foi atendido no pedido que fez à diretoria por contratações que chegassem para jogar em diversas posições, recebendo o lateral-direito Rodinei, o volante Arthur Melo, o meia Lima e o atacante Everton Cebolinha. Destes, o primeiro já é titular.

O clube negocia com Phillippe Coutinho, ex-Vasco. O treinador ainda gostaria da chegada de um lateral-esquerdo, um centroavante e um zagueiro.

“Eu sei o esforço que a direção fez. O que faço [ao pedir por reforços] é para tentar fazer o melhor para o Santos. Fui atendido, encorparam o time, os próprios jogadores sabem que era importante isso. Não sei se vai vir mais alguém, mas se não vier, estou satisfeito”, disse.

“Não costumo falar de jogadores que não estão, falei de um jogador e ele foi para um rival meu. Todos sabem da qualidade que tem o Coutinho. Se vier, portas abertas para ele”, completou.

O técnico também disse não se incomodar com um “inchaço” de opções no elenco: “o melhor é que a competitividade vai acrescer e a equipe vai jogar melhor. O fiscal disso tudo é o jogador, que sabe que vai jogar quem tem mais condição. Não vamos jogar só com 11, eu faço quase sempre 5 trocas. A gente usa todo mundo. Quanto maior e melhor é o elenco, maior a chance de conquistas e vitórias importantes”.

Gabigol, curiosamente, precisará dar uma pausa forçada em sua série positiva na temporada. O jogador está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e não enfrenta o Cruzeiro no sábado, 12, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro.