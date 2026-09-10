O técnico argentino Eduardo Domínguez assegura que o Atlético Mineiro ainda está vivo na disputa por uma vaga na semifinal da Copa Sul-Americana.

O comandante do Galo admitiu que a equipe teve um desempenho com excesso de erros na derrota por 2 a 0 para o Santos nesta quarta-feira, 9, na Vila Belmiro, apontando o goleiro Gabriel Delfim como peça fundamental para evitar um resultado ainda mais negativo, mas garantiu que vê o placar como reversível.

“Tivemos os mesmos erros na partida passada. Tentávamos sair com a bola, tínhamos que saltar a pressão deles. Então eles criaram muitas situações que, graças a Delfim, na segunda etapa, teve um grande rendimento, e nos deixou com vida, porque poderíamos perder por muito mais gols. Não criamos nada, quase nada”, iniciu dizendo.

“Tirando a partida de hoje, o time cria muitas situações. Hoje não foi uma partida boa, mas agora não se define nada. Se define na semana que vem. Vamos finalizar em nossa arena, com nosso torcedor. Falei com nossos jgadores que a segunda parte desse duelo vai ser muito difícil de jogar. Estamos com vida, vai ser difícil jgar na nossa casa”, completou.

Apesar do tropeço e da derrota para o São Paulo na última rodada do Brasileirão, o Atlético Mineiro vem de bons resultados depois da volta da Copa do Mundo, com seis vitórias e seis empates. O time também avançou às semifinais da Copa do Brasil, eliminando o arquirrival Cruzeiro.

Com a derrota por dois gols de diferença, o Galo precisa de uma vitória pelo mesmo placar a no jogo de volta, na Arena MRV, para levar a disputa para os pênaltis. Se vencer por três gols, assegura vaga direta.

Quem passar, enfrentará o vencedor do duelo entre Cienciano-PER e Montevideo City Torque-URU, que farão o primeiro confronto nesta quinta, 10, no Peru.