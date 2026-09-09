O Santos deu um passo importante rumo à semifinal da Copa Sul-Americana. Na noite desta quarta-feira, 9, o Peixe venceu o Atlético Mineiro por 2 a 0 na Vila Viva Sorte, no jogo de ida das quartas de final.

Em uma partida marcada pela insistência ofensiva dos donos da casa e por uma atuação inspirada do goleiro atleticano Gabriel Delfim, a equipe paulista contou com a visão de jogo de Gabigol para furar o bloqueio e garantir uma vantagem confortável para o duelo decisivo.

VAR valida pressão inicial

O confronto começou com o Santos ditando o ritmo diante de sua torcida. Logo nos primeiros minutos, Gabriel Bontempo exigiu a primeira grande intervenção de Delfim.

O Atlético-MG tentava esfriar a partida e assustou com uma bomba de Fred, defendida por Gabriel Brazão. No entanto, a insistência santista foi recompensada aos 34 minutos.

Após bola levantada na área, Gabigol escorou e Willian Arão bateu de primeira para o fundo das redes. O lance chegou a ser anulado por impedimento, mas o VAR confirmou a posição legal, explodindo a Vila Belmiro.

Milagres não evitam o segundo golpe

Na volta do intervalo, o roteiro de pressão se intensificou. O que se viu na metade da etapa final foi um verdadeiro bombardeio do ataque santista contra a meta mineira.

Em um intervalo de apenas dois minutos, Gabriel Delfim operou três milagres consecutivos, parando as finalizações de Rollheiser, Gabigol e Gustavinho. Porém, a resistência do goleiro atleticano foi quebrada aos 22 minutos. Novamente atuando como garçom, Gabigol encontrou um cruzamento na medida para Christian Oliva, que não perdoou e ampliou o marcador.

Vantagem para a decisão

Com o 2 a 0 no placar, o Santos passou a administrar a posse de bola, jogando com o relógio a seu favor. O Galo ainda tentou diminuir o prejuízo nos instantes finais, parando em mais uma defesa segura de Brazão após chute de Fred.

Com o apito final, o Peixe confirmou a boa vantagem construída. Agora, as equipes voltam a se enfrentar na próxima semana, na Arena MRV, onde o Santos defenderá o resultado para garantir sua classificação à próxima fase do torneio continental.