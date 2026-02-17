O Atlético Mineiro já definiu o perfil para seu próximo comandante e o nome da vez é o do português Pedro Martins. Atualmente no Al-Gharafa, do Catar, o técnico de 55 anos foi sondado pela diretoria atleticana para ocupar a vaga deixada após a saída de Jorge Sampaoli. A negociação, embora complexa pelos valores envolvidos e pelo contrato vigente no Oriente Médio, até junho de 2026, coloca um estrategista experiente e vitorioso no radar da Cidade do Galo.

Do Marítimo ao domínio na Grécia

Natural de Santa Maria da Feira, Pedro Martins construiu uma carreira sólida em Portugal antes de ganhar projeção internacional. Ele comandou equipes como Marítimo, Rio Ave e Vitória de Guimarães, sempre com campanhas competitivas que o levaram ao seu maior desafio: o Olympiacos.

Na Grécia, Martins viveu sua “era de ouro”. Entre 2018 e 2022, ele se tornou o técnico com maior longevidade na história do clube grego e empilhou troféus, conquistando o tricampeonato Grego consecutivo (2019/20, 2020/21 e 2021/22) e a Copa da Grécia (2019/20).

Seu trabalho foi marcado por feitos consideráveis, como eliminar o Arsenal em pleno Emirates Stadium pela Liga Europa e participações consistentes na Champions League, consolidando sua reputação de montador de elencos resilientes.

Estilo de Jogo: equilíbrio e estratégia

De acordo com análises táticas e estatísticas do Sofascore e Transfermarkt, Pedro Martins é um entusiasta do sistema 4-2-3-1, mas não é refém de uma única formação. Suas principais características incluem a flexibilidade estratégica.

O treinador é conhecido por adaptar o time conforme o adversário, alternando entre um jogo propositivo de posse de bola e uma postura de contra-ataque rápido.

Seus times costumam ser letais em jogadas aéreas ofensivas, um fundamento que ele trabalha exaustivamente nos treinamentos.

O professional também é descrito como um técnico “mental”, priorizando o comprometimento psicológico dos atletas e a disciplina tática, características fundamentais para o sucesso em ligas de alta pressão.

O momento no Catar

Desde novembro de 2022 no futebol catari, logo em sua primeira temporada completa levou o clube à sua melhor campanha em uma década, terminando na terceira colocação do campeonato local. Recentemente, em 2025, conquistou a Catar Emir Cup, provando que mantém o faro para títulos mesmo fora da Europa.

O desejo de treinar no Brasil não é novo. O técnico já foi sondado por clubes como São Paulo e Botafogo em janelas passadas, sempre demonstrando interesse em testar sua filosofia no competitivo calendário sul-americano.