O Santos cumpriu seu objetivo na noite desta quinta-feira (20). Jogando no estádio Bellavista, em Ambato, no Equador, o Peixe utilizou uma formação repleta de reservas e empatou por 0 a 0 com o Macará, em duelo válido pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Como havia vencido a partida de ida por 2 a 1, o resultado sem gols foi suficiente para garantir a equipe paulista na próxima fase do torneio continental.

Gramado irregular e pragmatismo

Com a vantagem debaixo do braço e focado em poupar titulares como Neymar e Gabigol para os compromissos nacionais, o Santos adotou uma postura cautelosa desde o apito inicial. O gramado irregular em Ambato contribuiu para um primeiro tempo de pouca inspiração técnica e muita disputa física no meio-campo. A equipe equatoriana, precisando de uma vitória por dois gols de diferença, tentou assustar aos 12 minutos com Campaña, mas o goleiro Brazão apareceu bem para fazer a defesa. O jogo seguiu truncado, com o Macará tendo mais posse de bola, mas esbarrando na própria falta de criatividade e na solidez da defesa alvinegra. Nos acréscimos, os donos da casa deram um grande susto em uma finalização perigosa de Campana, mas o placar permaneceu inalterado antes do intervalo.

Brazão brilha e segura o ímpeto local

Na volta para a segunda etapa, o técnico Cuca promoveu alterações para manter a segurança defensiva, recuando Gustavo Henrique para a lateral e reorganizando o setor. O Macará tentou se soltar mais ofensivamente, buscando o gol que colocaria fogo na eliminatória. Foi então que a estrela de Brazão voltou a brilhar. Aos 13 minutos, Posse ganhou da marcação de Luan Peres dentro da área e bateu rasteiro, parando em mais uma intervenção providencial do arqueiro santista. O Peixe, por sua vez, focou em destruir as jogadas do adversário, valorizando a posse de bola e o relógio.

Sustos finais e classificação assegurada

Nos minutos finais, o Macará partiu para o abafa em um ato de desespero. Aos 42, Miranda cobrou falta ensaiada e chutou forte, rente ao travessão, arrancando suspiros da torcida local. O Santos ainda teve a chance de matar o jogo nos acréscimos com o jovem estreante Pedro Assis, que ficou cara a cara com o goleiro após dividida de Rony, mas acabou finalizando para fora. O apito final confirmou a eficiência da estratégia santista. Com a classificação garantida, o Santos avança para as quartas de final da Copa Sul-Americana, onde terá um duelo brasileiro pela frente contra o Atlético-MG.