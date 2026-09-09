O Santos anunciou no fim da tarde desta quarta-feira, 9, a contratação do atacante Everton Cebolinha. O entendimento entre as partes já havia sido antecipado pelo jornalista Fábio Sormani, de PLACAR.

O jogador de 30 anos assinou um contrato válido até 31 de dezembro de 2026, com a possibilidade de extensão por mais duas temporadas, em modelo semelhante aos já costurados com o volante Arthur Melo e com o lateral-direito Rodinei.

Desde julho de 2022 no Flamengo, Cebolinha anotou 21 gols e 26 assistências em 193 partidas pelo clube. Além das marcas individuais, o atleta conquistou 11 títulos pelo Rubro-Negro, incluindo duas Libertadores (2022 e 2025) e duas Copas do Brasil (2022 e 2024).

Pesou a favor da negociação o aceite da diretoria santista para o pagamento do alto salário do jogador, superior a R$ 1 milhão mensal. Além disso, o Flamengo entende que o clube paulista não é um rival direto em disputa por títulos na temporada.

A chegada de Cebolinha supre uma carência do Santos no setor ofensivo. A equipe já não pode contar com Neymar, que demandará tempo para se recuperar de lesão grau 2 no músculo reto femoral da perna direita.

Integrantes da diretoria santista procurados por PLACAR afirmaram que, diferente de Arthur Melo e das negociações abertas com Phillippe Coutinho, o acordo não teve nenhuma interferência de Neymar e Neymar pai.

O Peixe também já anunciou a contratação do meio-campista Lima. Antes do fechamento da segunda janela de transferências para o futebol brasileiro, o clube ainda tenta fechar com um zagueiro ou um centroavante.