O Santos segue buscando reforços para a reta final de 2026. Às vésperas de enfrentar o Atlético Mineiro pelas quartas de final da Copa Sul-Americana, o Peixe apresentou ao meia Philippe Coutinho uma proposta de contrato por produtividade até o fim da temporada.

Segundo informações do jornalista Fábio Sormani, o modelo não agradou ao estafe do jogador. Esse é o principal entrave para um desfecho positivo da negociação.

A negociação, porém, conta com simpatia de Neymar, que tem feito pressão para o jogador reforçar o Alvinegro Praiano, conforme apurado por Sormani. Nesta terça-feira, 8, o camisa 10 do Peixe declarou na rede social X que Coutinho, com quem dividiu períodos de seleção brasileira, é seu “sonho” no mercado.

“Trouxe 2! Um já tem 20 gols, que é Gabigol, Arthur dispensa comentários na posição que exerce. Coutinho, meu sonho. Quanto ao Gil Cebola ou Cris Guedes, não dá, salário deles é alto demais para o futebol brasileiro”, escreveu Neymar, em resposta ao jornalista Lucas Musetti.

Livre no mercado, Philippe Coutinho defendeu o Vasco entre julho de 2024 e fevereiro de 2026, quando pediu rescisão contratual alegando questões de saúde mental. Essa foi sua segunda passagem pelo Cruzmaltino, clube em que foi revelado.

Coutinho não entra em campo desde o dia 14 de fevereiro. Assim, a ideia do Santos é oferecer um vínculo com parte da remuneração atrelada a metas de utilização, válido apenas até dezembro deste ano, quando chega ao fim o mandato do presidente Marcelo Teixeira.

O Peixe já acertou as chegadas de Rodinei, Arthur e Lima nesta janela. Além disso, tem acordo com Everton Cebolinha, que chega a Santos ainda nesta terça-feira, 9, para assinar contrato até o fim do ano com o Peixe.