O 7 de setembro é lembrado como o dia da Independência do Brasil. Desde 1822, a data marca o rompimento político com Portugal e a formação do Estado brasileiro. Mas existe outro acontecimento ocorrido exatamente 134 anos depois que transformou o futebol brasileiro, especialmente o Santos Futebol Clube.
Em 7 de setembro de 1956, há exatos 70 anos, Edson Arantes do Nascimento fez sua estreia como jogador profissional do Peixe. Aos 15 anos, o atacante entrou no segundo tempo de um amistoso contra o Corinthians de Santo André, na Vila Belmiro, e marcou um dos gols da vitória santista por 7 a 1.
Naquele momento, era apenas a estreia de uma promessa nascido em Três Corações (MG) e criado em Bauru (SP). O jovem, que ainda era chamado por companheiros de equipe pelo apelido de “Gasolina”, tinha 15 anos na época e marcou um gol.
Pelé, desse dia em diante, marcou 1.091 gols pelo clube e participou do período mais vitorioso da história santista. Conquistou, entre outros títulos, duas Copas Libertadores e dois Mundiais. Pela seleção brasileira, disputou quatro Copas do Mundo e saiu como campeão em 1958, 1962 e 1970. Um currículo, somado à sua qualidade técnica, que fez dele o maior jogador de todos os tempos, em recente eleição proposta por PLACAR.
Números e títulos de Pelé pelo Santos
- 1.116 jogos
- 1.091 gols
- Títulos
- 6x Campeonato Brasileiro: 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968
- Recopa dos Campeões Intercontinentais: 1968
- 2x Copa Libertadores da América: 1962, 1963
- 2x Copa Intercontinental (Mundial de Clubes): 1962, 1963
- 10x Campeonato Paulista de Futebol: 1958, 1960, 1961, 1962, 1964, 1965, 1967, 1968, 1969, 1973
- 3x Torneio Rio–São Paulo: 1959, 1963, 1964