O 7 de setembro é lembrado como o dia da Independência do Brasil. Desde 1822, a data marca o rompimento político com Portugal e a formação do Estado brasileiro. Mas existe outro acontecimento ocorrido exatamente 134 anos depois que transformou o futebol brasileiro, especialmente o Santos Futebol Clube.

Em 7 de setembro de 1956, há exatos 70 anos, Edson Arantes do Nascimento fez sua estreia como jogador profissional do Peixe. Aos 15 anos, o atacante entrou no segundo tempo de um amistoso contra o Corinthians de Santo André, na Vila Belmiro, e marcou um dos gols da vitória santista por 7 a 1.

Naquele momento, era apenas a estreia de uma promessa nascido em Três Corações (MG) e criado em Bauru (SP). O jovem, que ainda era chamado por companheiros de equipe pelo apelido de “Gasolina”, tinha 15 anos na época e marcou um gol.

Pelé, desse dia em diante, marcou 1.091 gols pelo clube e participou do período mais vitorioso da história santista. Conquistou, entre outros títulos, duas Copas Libertadores e dois Mundiais. Pela seleção brasileira, disputou quatro Copas do Mundo e saiu como campeão em 1958, 1962 e 1970. Um currículo, somado à sua qualidade técnica, que fez dele o maior jogador de todos os tempos, em recente eleição proposta por PLACAR.

Siga a Placar no Google Fique por dentro das últimas notícias e não perca nenhum lance. Seguir no Google

Números e títulos de Pelé pelo Santos