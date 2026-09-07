Everton Cebolinha está próximo de encerrar sua passagem pelo Flamengo. O atacante de 30 anos foi liberado pelo clube para retornar ao Rio de Janeiro e finalizar sua transferência para o Krasnodar, da Rússia.
Segundo a jornalista Raísa Simplicio, da Placar, a saída do jogador está encaminhada e o destino deve ser o clube russo. De acordo com a apuração noticiada no programa Placar Aberto, Cebolinha recebeu autorização do Flamengo para deixar a delegação, que estava em Belém, no Pará.
O Rubro-Negro se concentrou na capital paraense antes de viajar para o Equador, onde enfrenta o Independiente Del Valle, pelas quartas de final da Copa Libertadores. O clube decolou para Quito nesta segunda-feira, 7, às 16h (de Brasília).
Contratado pelo Flamengo em julho de 2022, após passagem pelo Benfica, Cebolinha disputou 193 partidas pelo clube carioca. O atacante marcou 21 gols marcados e 26 assistências.