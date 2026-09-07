Neste feriado de 7 de setembro, os fãs de música curtem um dos dias mais aguardados do Rock in Rio, que será fechado com um show de Elton John. A edição inaugural do icônico festival, ocorrida entre 11 e 20 de janeiro de 1985, tinha outro cantor britânico entre suas principais atrações: Rod Stewart, que ganhou destaque nas páginas de PLACAR por seu apreço pelo futebol.

O texto da edição de 18 de janeiro de 1985, escrito por Palmério Dória e Maria Helena Araújo, descreveu Stewart como um “ex-jogador e ainda fanático por bola”. O cantor, hoje com 81 anos, chegou atuar na categorias de base do Brentford, de sua cidade natal Londres, e é um fervoroso torcedor do Celtic, da Escócia.

O que mais chamou a atenção no texto, que ainda destaca Evandro Mesquita, Elba Ramalho e Lulu Santos, entre outros, foi uma inusitada exigência de Stewart: 12 bolas de futebol durante sua passagem pelo Rio:

“Por falar em bola, aliás, o contrato de Stewart exige 12 delas à sua disposição. E, se houver ainda um campinho, talvez ele não precise virar de cabeça para baixo a suíte presidencial do Copacabana Palace (diária de 2 milhões de cruzeiros), como aconteceu da última vez que esteve aqui. Naquela ocasião, o farrista, que completou 40 anos no último dia 10, organizou uma festa na qual — conta-se — rolou de tudo. Até uma pelada — coisa que o austero gerente Joaquim Messias, 60 anos e há 43 no Copa, garante não passar de folclore”.

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O texto na íntegra está disponível em nosso acervo, que já conta com quase 2.000 edições digitalizadas. Confira, abaixo, um trecho do texto sobre a passagem de Rod Stewart pelo Rock in Rio de 1985.

O gás do rock

Ginástica e dietas reforçadas entram no cardápio das bandas modernas, para garantir o pique no palco

Por: Palmério Dória e Maria Helena Araújo

Um show depois do outro, uma cidade após a outra, em toda a parte os fãs querendo abraçar, beijar, gadunhar, um horror, uma maravilha. Como é que este pessoal das bandas de rock aguenta?

Bom, tem de tudo. No caso da Blitz, por exemplo, cujos sete integrantes não deixam a peteca cair nem um instante sequer, a coisa vai de remo a balé. Passando por… futebol. Balé é com Fernandinha, 23 anos, a saúde em pessoa. Ela dança desde os oito anos de idade: era aplicadíssima, 4 horas de prática por dia, hoje mescladas com ginástica olímpica. Marcinha, 21 anos, a outra garota do grupo, praticou atletismo e tênis, depois aderiu ao remo. “Comecei por curiosidade, por causa de uma amiga que fazia, e gostei.” Desde novembro ela é uma das mais aplicadas alunas do professor Beethoven, do Botafogo, na Lagoa Rodrigo de Freitas: duas vezes por semana, 80 flexões, uma corrida de 2 km e então remo num oito-com.

Já para Evandro Mesquita, 32 anos, líder da banda, não falem em ginástica. Agora, um futebolzinho é com ele mesmo. Fluminense doente, Evandro bate bola pelo menos três vezes por semana, no campinho do Caxinguelê, no Horto Florestal. “O futebol é minha ioga”, define Evandro, que planeja um show à parte durante o Rock in Rio: uma partida dos roqueiros nacionais contra os estrangeiros. Que certamente serão liderados por Rod Stewart, o astro inglês que foi jogador e ainda é fanático por bola.

Por falar em bola, aliás, o contrato de Stewart exige 12 delas à sua disposição. E, se houver ainda um campinho, talvez ele não precise virar de cabeça para baixo a suíte presidencial do Copacabana Palace (diária de 2 milhões de cruzeiros), como aconteceu da última vez que esteve aqui. Naquela ocasião, o farrista, que completou 40 anos no último dia 10, organizou uma festa na qual — conta-se — rolou de tudo. Até uma pelada — coisa que o austero gerente Joaquim Messias, 60 anos e há 43 no Copa, garante não passar de folclore. Lenda ou não, desta vez Rod pode ter a seu lado outro inglês, o baixista Steve Harris, que trocou pela guitarra o sonho de ser jogador profissional e criou o Iron Maiden, dono do som mais pesado do Rock in Rio.

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Se o dérbi acontecer (falava-se em realizá-lo no ‘estádio’ da chácara de Chico Buarque de Holanda), os peladeiros nacionais terão pela frente, com toda certeza, um emérito peladeiro nacional: Moraes Moreira, ex-centroavante do saudoso Novos Baianos Futebol Clube, hoje um tanto gordinho para a prática do esporte que exaltou em várias músicas do grupo.