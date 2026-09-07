Após 26 rodadas, o Flamengo chegou a liderança do Campeonato Brasileiro de 2026. Para isso, precisou vencer o Remo, no Mangueirão, e aguardar o empate entre Botafogo e Palmeiras, no Nilton Santos.

A diferença do Rubro-Negro para o Verdão ainda é mínima. No topo da tabela, o time comandado por Leonardo Jardim tem 54 pontos, enquanto a equipe liderada por Abel Ferreira soma 53.

Na rede social X, o perfil flamenguista agradeceu os botafoguenses pelo resultado:

O Palmeiras liderava a atual edição do Brasileirão desde a sétima rodada. Naquela oportunidade, o Verdão venceu justamento o Botafogo, por 2 a 1, no Nubank Park.

Os comandados de Abel chegaram a colocar nove pontos de diferença para o segundo colocado. No entanto, viu essa “gordura” derreter nas última seis rodadas, quando venceu dois jogos, empatou três e perdeu um, enquanto o Flamengo ganhou cinco e perdeu apenas um.

Na próxima rodada, o Palmeiras joga clássico em casa contra o São Paulo, no sábado, 12, às 18h30 (horário de Brasília). Já os rubro-negros recebem o Corinthians no Maracanã, domingo, 13, às 17h30.