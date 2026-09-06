O Palmeiras desperdiçou a chance de se manter no topo do Campeonato Brasileiro. Na noite deste domingo, 6, o Verdão ficou no empate em 0 a 0 contra o Botafogo, no estádio Nilton Santos, em partida válida pela 26ª rodada da competição. Apesar de criar as melhores oportunidades e dominar as ações ofensivas, a equipe paulista parou em uma atuação inspirada do goleiro Gabriel Batista.

Com o tropeço, o Palmeiras amarga o terceiro empate seguido na temporada e vê o Flamengo assumir a liderança isolada do torneio. Para o Glorioso, o ponto conquistado em casa freia uma incômoda sequência de três derrotas consecutivas.

Equilíbrio e chances de fora da área

O primeiro tempo no Rio de Janeiro foi marcado por muita disputa no meio-campo e tentativas de quebrar as defesas com chutes de média distância. O Botafogo, empurrado por sua torcida, tentou impor o ritmo inicial e assustou em finalizações de Montoro e Villalba, que mandou com perigo à direita da meta de Carlos Miguel.

Do outro lado, o Palmeiras apostava na paciência para rodar a bola e encontrou em Andreas sua principal válvula de escape. O meia exigiu boas intervenções de Gabriel Batista em cobranças de falta e arremates frontais, mas o placar permaneceu inalterado até o intervalo.

Milagre alvinegro e frustração alviverde

Na etapa final, o time comandado por Abel Ferreira subiu as linhas e passou a encontrar mais espaços nas transições, principalmente com Felipe Anderson. A grande chance do jogo, que definiu a tônica da partida, aconteceu aos 11 minutos: Piquerez cruzou na medida da esquerda, Maurício cabeceou à queima-roupa e Gabriel Batista operou um verdadeiro milagre para salvar o Botafogo. Pouco depois, Flaco López também teve a oportunidade de abrir o marcador ao cortar para o meio, mas pecou na finalização e mandou para fora.

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Reta final tensa e expulsão

Com o passar do tempo e a necessidade do resultado, o nervosismo tomou conta do gramado. O jogo perdeu em qualidade técnica, acumulando erros de passe e faltas duras no setor de meio-campo. O Palmeiras tentou uma pressão final com as entradas de Vitor Roque e Arias, mas não conseguiu furar o bloqueio defensivo carioca. Nos acréscimos, o zagueiro Barboza, do Botafogo, deixou o braço em uma disputa pelo alto com Flaco López, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso, obrigando os donos da casa a se segurarem nos últimos instantes.

Com o 0 a 0, o Palmeiras cai para a segunda posição do Brasileirão, ficando um ponto atrás do Flamengo. O Verdão agora vira a chave para a Copa Libertadores, onde recebe a LDU nesta quarta-feira, 9, pelo jogo de ida das quartas de final. Já o Botafogo, que terá a semana livre para treinamentos e descanso, permanece na parte intermediária da tabela e se prepara para receber o RB Bragantino na próxima rodada do campeonato nacional.