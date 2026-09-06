Após recuar do acordo com o Botafogo por conta da qualidade dos gramados brasileiros, Hakim Ziyech é aguardado no Rio de Janeiro para a realização de exames. Isso porque, neste domingo, 6, o Wydad Casablanca se despediu do ponta, conforme compartilhado nas redes sociais.
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“O Wydad Athletic Club anuncia que chegou a um acordo com Hakim Ziyech para rescindir seu contrato de forma amigável”, informa a postagem acima. “Hakim, esta experiência pode não ter durado tanto quanto desejávamos, mas vestir a camisa do Wydad sempre será um momento especial, e sua presença no clube permanecerá como parte de uma história inesquecível.”
Segundo o Globo Esporte, a proposta salarial do Botafogo é considerada baixa para os padrões brasileiros e o contrado oferecido vai até dezembro de 2028.
Quem é Hakim Ziyech
Apesar da nacionalidade marroquina, o jogador de 33 anos é natural de Dronten, na Holanda. Foi no país europeu que ele começou a dar os primeiros chutes, no Heerenveen e no Twente.
Aos 23 anos, foi contratado pelo Ajax. O auge no maior campeão holandês veio na temporada 2018/19, quando marcou 21 gols e deu 24 assistências em todas as competições que disputou.
Em 2020, Zyiech desembarcou no Chelsea, contratado por 40 milhões de euros (R$ 188 milhões na cotação da época). Entre lesões e oscilações, fez parte das conquistas da UEFA Champions League 2020/21, Supercopa da UEFA 2021 e Mundial de Clubes da Fifa 2021.
Apesar de ter defendido as seleções de base da Holanda, optou por jogar pelo Marrocos a partir de 2015, diputando as Copas de 2018 e 2022 — quando os Leões do Atlas se tornaram a primeira seleção africana a chegar às semifinais de uma Mundial.
Após passagem pelo Chelsea, jogou pelo Galatasaray, da Turquia, Al-Duhail, do Catar, e Wydad Casablanca, time marroquino onde está atualmente.