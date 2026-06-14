Aos 19 minutos do segundo tempo do jogo Brasil x Marrocos, pela Copa do Mundo de 2026, o meo-campista Azzedine Ounahi saiu de campo para dar lugar a Samir El Mourabet, nascido em Estrasburgo, na França. Com isso, os Leões de Atlas passaram a contar com uma equipe formada por 11 jogadores de ascendência marroquina, nascidos em países estrangeiros.

Ounahi, no caso, nasceu em Casablanca, maior cidade e coração econômico do Marrocos. A substituição dele se deu simultaneamente a de Brahim Díaz, nascido em Málaga, na Espanha. No entanto, Brahim deu lugar a outro “estrangeiro”, Chemsdine Talbi, de Sambreville, Bélgica.

Ascendência marroquina, origem estrangeira

Yassine Bounou, Montreal (Canadá)

Achraf Hakimi, Madri (Espanha)]

Issa Diop, Toulouse (França)

Chadi Riad, Palma (Espanha)

Noussair Mazraoui, Leiderdorp (Holanda)

Neil El Aynaoui, Nancy (França)

Ayyoub Bouaddi, Senlis (França)

Samir El Mourabet, Estrasburgo (França)

Chemsdine Talbi, Sambreville (Bélgica)

Bilal El Khannouss, Molenbeek-Saint-Jean (Bélgica)

Ismael Saibari, Terrassa (Espanha)

Dos 26 convocados pelo técnico Mohamed Ouahbi — também de ascendência marroquina, mas nascido na cidade belga de Schaerbeek —, 19 vieram de países estrangeiros. O monitoramente e recrutamento de jogadores por Marrocos faz parte projeto futebolístico do rei marroquino Mohammed VI, a partir da fundação da Academia Mohammed VI, em 2009. O local conta com infraestrutura de ponta, além de integrar ciência esportiva, educação e desenvolvimento de talentos.

Desde então, Marrocos galgou posições no ranking da Fifa, se transformando em uma potência do futebol global. Vale lembrar o quarto lugar conquistado na Copa do Catar, em 2022.

A alta concentração de marroquinos fora do país faz parte de um fenômeno social conhecido como “diáspora africana”, processo histórico resultante da dispersão de milhões de pessoas da África para demais continentes ao longo dos últimos séculos.

Seleções com mais jogadores nascidos no exterior na Copa de 2026

Apesar dos 19 atletas marroquinos nascidos no estrangeito, a seleção do país não é a líder no quesito na Copa do Mundo de 2026. O ranking conta com Curação e República Democrática do Congo nas primeiras posições: