Em uma partida de dois tempos completamente distintos, o Santos venceu o Internacional por 3 a 2 na tarde deste domingo, no Beira-Rio, em duelo válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe construiu uma vantagem confortável na etapa inicial, aproveitando falhas defensivas e uma expulsão no lado gaúcho. No entanto, o Colorado demonstrou resiliência no segundo tempo, reagiu mesmo com um jogador a menos e impôs drama aos minutos finais do confronto.

Desastre colorado e eficiência santista

O roteiro da primeira etapa foi um pesadelo para os donos da casa. Logo aos oito minutos, o zagueiro Felix Torres vacilou na saída de bola. Atento, Gabigol roubou a posse, invadiu a área e bateu cruzado, contando com um toque na trave antes de inaugurar o placar. O clima, que já era de tensão pela posição no Z-4, piorou drasticamente aos 24 minutos. Rollheiser encontrou um belo passe para Gabigol, que foi derrubado por Matheus Bahia dentro da área. Após revisão do VAR, o lateral colorado foi expulso. Na cobrança, o próprio Gabigol ampliou a vantagem.

Com um a menos e completamente desestabilizado, o Internacional virou presa fácil. Aos 39 minutos, Rollheiser cruzou da esquerda e o volante Oliva apareceu livre entre os defensores para testar firme e marcar o terceiro. O domínio absoluto dos visitantes fez com que parte da torcida colorada começasse a deixar as arquibancadas do Beira-Rio antes mesmo do intervalo.

Reação valente, mas insuficiente

Na volta dos vestiários, o técnico Paulo Pezzolano promoveu a entrada de Aguirre, e a mudança surtiu efeito imediato. Aos quatro minutos, após sobra de escanteio, o lateral emendou um lindo chute de primeira, no ângulo do goleiro Brazão, marcando um golaço e reacendendo a esperança gaúcha. O gol mudou a dinâmica da partida. O Inter, mesmo em desvantagem numérica, passou a pressionar, enquanto o Santos tentava cozinhar o jogo e valorizar a posse de bola.

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O confronto ficou truncado, marcado por muitas faltas e cartões amarelos para ambos os lados. A insistência colorada foi recompensada na reta final. Aos 42 minutos, Miguelito cometeu pênalti em Vitinho. Após nova intervenção do VAR, Bruno Henrique cobrou com categoria aos 47, deslocando Brazão e diminuindo para 3 a 2. Apesar do abafa nos acréscimos, o Santos conseguiu segurar a bola no campo de ataque e garantiu o triunfo.

Consequências na tabela

Com o resultado, o Santos conquista sua terceira vitória seguida como visitante no Brasileirão, respira aliviado na tabela e ganha moral para o duelo do meio de semana pela Copa Sul-Americana. Já o Internacional vive um drama profundo: a equipe permanece estacionada nos 25 pontos, amarga a 18ª colocação dentro da zona de rebaixamento e vê a pressão sobre o trabalho de Pezzolano atingir níveis críticos.