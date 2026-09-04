Alessandro Barcelos, presidente do Internacional, revelou o futuro do técnico Paulo Pezzolano no clube. Após a eliminação na Copa do Brasil diante do Grêmio, o cartola disse que o treinador segue no cargo. Fora de casa, o Colorado perdeu por 3 a 1 e deu adeus ao torneio nas quartas de final.

“Comissão técnica, a partir de uma análise do departamento de futebol, e nós confiamos neste departamento, na estrutura que montamos. Com a presença do Fabinho, com a presença do Abel, que estão dioturnamente trabalhando com o treinador. E eu sou testemunha desta relação, de trabalho constante, de avaliação e de cobrança que acontece dentro do departamento para que a gente possa reverter isso”, inicia Barcelos.

“Nós entendemos que é com este grupo, com essa comissão, que nós vamos para o jogo de domingo [contra o Santos]. É um jogo extremamente difícil como disse o treinador, um jogo que vale seis pontos, e que nós precisamos da vitória”, complementa.

Neste domingo, 6, o Inter recebe o Santos, no Beira-Rio, pela 26ª rodada do Brasileirão. O Colorado ocupa a 18ª colocação, com 25 pontos, e busca escapar do Z-4. O Peixe, por sua vez, está na 14ª posição, com 29 pontos, e quer se afastar da zona de rebaixamento.

“São 13 partidas até o final desse campeonato, onde nós precisamos pontuar para que a gente saia de onde estamos hoje, para que a gente mantenha o Internacional na Série A do Campeonato Brasileiro. Esse é o nosso único desafio agora”, disse Barcelos.