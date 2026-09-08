O Santos está próximo de fechar a contratação de Everton Cebolinha, do Flamengo. De acordo com o jornalista Fabio Sormani, da PLACAR, o clube está por detalhes de anunciar o atacante de 30 anos. A negociação deve ser concretizada ainda nesta terça-feira, 8, segundo Sormani.

Com isso, Cebolinha será o quarto reforço do Santos nesta janela de transferências. Além do atacante, o clube alvinegro anunciou o volante Arthur, o lateral-direito Rodinei e o meia Lima. Destes atletas, apenas Rodinei ainda não fez sua estreia pela equipe.

Desde julho de 2022 no Flamengo, Cebolinha anotou 21 gols e 26 assistências em 193 partidas pelo clube. Além das marcas individuais, o atleta conquistou 11 títulos pelo Rubro-Negro, incluindo duas Libertadores (2022 e 2025) e duas Copas do Brasil (2022 e 2024).

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Números da carreira de Everton Cebolinha