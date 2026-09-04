A má condição do gramado da Vila Belmiro provocou um desabafo público de Neymar na última quinta-feira, 3, um dia depois da eliminação do Santos na Copa do Brasil. Ninguém pode ser responsabilizado pela situação além da direção do próprio clube paulista.

PLACAR apurou que a última troca total do campo de jogo do estádio foi concluída em março de 2012, durante a gestão do então presidente Luis Álvaro de Oliveira Ribeiro. O gramado já está “vencido” há pelo menos quatro anos – fato alertado há tempos por especialistas e pela própria empresa responsável pela manutenção, a World Sports, que apontou a necessidade emergencial de substituição.

O tempo de vida que uma grama natural costuma suportar é de no máximo dez anos, a depender da região do país. Depois disso, a formação de matéria orgânica na camada de areia impede que o sistema de drenagem funcione corretamente – o mesmo desde 1997, reformado com parte do dinheiro da venda do meia-atacante Giovanni para o Barcelona.

Para a troca necessária, o investimento estimado é de 1 milhão de dólares (R$ 5 milhões na cotação atual), valor sempre considerado alto e refutado por todas as gestões santistas nos últimos anos.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Placar (@revistaplacar)

Vale dizer que só neste ano o Peixe desembolsou 3 milhões de euros (R$ 18,1 milhões à época) e 2 milhões de euros (R$ 12 milhões à época) para as contratações dos atacantes Rony e Moisés, respectivamente, atualmente reservas da equipe.

O clube também pagou 1,5 milhão de dólares (R$ 7,8 milhões) pelo volante Christian Oliva e 4 milhões de euros (R$ 24,1 milhões) pelo zagueiro Lucas Veríssimo. Recentemente, trouxe o meio-campista Arthur Melo e o lateral-direito Rodinei com altos salários.

Desde 2012, uma série de procedimentos são feitos para manutenção do campo, como o plantio da grama de inverno (Ryegrass) na mudança de estação. Durante a primeira parte do ano, a mais utilizada é a grama de verão (Bermuda), que responde melhor a altas temperaturas.

Publicidade Espaço reservado para anúncio

Outra forma de preservar o gramado é a descompactação, geralmente realizada um dia antes dos jogos. A técnica foi citada por Neymar como possível causadora das lesões sofridas por ele, pelo zagueiro Lucas Veríssimo e pelo atacante Barreal ainda no primeiro tempo da partida contra o Palmeiras, mas é utilizada pelo menos uma vez por mês. Ou seja, comumente vista pelo jogador durante a passagem pelo clube.

O processo consiste em perfurações para ajudar na drenagem e evitar com que o campo fique propenso à formação de poças. Isto reduz a sobrecarga física e o risco de lesões de articulação e musculares. É feita quase em todos os jogos pelo Barcelona, por exemplo, onde Neymar atuou entre 2013 e 2017.

”Inacreditável! Além de jogar contra o adversário, nós jogamos contra o campo… e ainda por cima fazemos mais força para arrancadas e freadas durante a corrida porque o campo está desregular, não foi à toa que 3 sentiram no primeiro tempo. Parabéns, viu. ‘Ótimo trabalho de m….’, desabafou Neymar.

O resultado prático ruim no clássico tem como culpado principal o calendário apertado e, claro, a “idade” do gramado. Alguns funcionários do Santos relataram à PLACAR que as medidas de cuidado bancadas pelo clube são apenas para “remediar defeitos” ou “trocar pneu com carro andando”, sem a solução definitiva que seria a troca total do gramado.

Eles ainda dizem que os cuidadores do campo não têm dinheiro e nem voz na agremiação. O Peixe sequer possui maquinário próprio para a manutenção, mesmo que realizada por seus funcionários.

Neste momento, a empresa responsável utiliza processos diversos para tentar recuperar o campo, com a colocação de 200 quilos de fertilizante, corte e nivelamento de grama, além de aeração, que consiste em aliviar a pressão no solo, permitindo a entrada de ar, água e nutrientes.

No último sábado, 29 de agosto, o clube permitiu com que um de seus patrocinadores, a Kicaldo, realizasse no gramado um evento programado há meses.

A reportagem procurou o Santos, que disse que não haverá posicionamento oficial sobre o tema. A World Sports também preferiu não se manifestar sobre o tema no momento.