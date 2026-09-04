O Santos confirmou no fim da tarde desta sexta-feira, 4, que Neymar teve diagnosticada uma lesão no músculo reto femoral da perna direita. A curiosidade, contudo, está na forma como o clube informou, explicando que “os resultados indicaram uma lesão muscular tipo 2B”.

A nomenclatura é pouco usual em lesões no futebol brasileiro, normalmente classificadas de forma mais simples, como grau 1, grau 2, grau 3 e grau 4.

O departamento de saúde santista adotou o BAMIC (British Athletics Muscle Injury Classification), sistema de classificação britânico, para categorizar a lesão. Neymar sofreu uma contusão grau 2, sem prazo de recuperação divulgado.

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O reto femoral é o principal músculo da coxa e faz parte do grupo do quadríceps, junto com os vastos lateral, medial e intermédio. Para este grau de contusão são necessárias de quatro a seis semanas de recuperação.

No último ano, durante um treinamento também no mês de setembro, Neymar acusou o mesmo problema, diagnosticado pelo Santos como uma lesão na região conhecida como “músculo do chute”. O jogador retornou aos gramados pouco mais de 45 dias depois, em uma partida contra o Fortaleza, em 1º de novembro.

Uma nova lesão agrava ainda mais o histórico de problemas físicos que marcaram a segunda passagem do jogador pela Vila Belmiro.

Em março de 2025, um edema no músculo posterior da coxa esquerda o tirou da decisiva semifinal do Campeonato Paulista e da convocação para a seleção brasileira, então sob o comando do técnico Dorival Júnior.

Em abril, ele teve constatada lesão no músculo semimembranoso da mesma coxa esquerda. Mais recentemente, antes da disputa da Copa do Mundo, foi diagnosticada uma lesão de grau 2 na panturrilha direita.

Desde que voltou do Mundial, esta foi a nona partida do atacante – atuando por 90 minutos em seis delas e por 45 em três. No período, ele marcou dois gols e contribuiu com quatro assistências.

Outros machucados

Além de Neymar, o atacante Álvaro Barreal sofreu uma lesão do músculo bíceps femoral do tipo 2A, um pouco mais leve se comparada à de Neymar. Já o zagueiro Lucas Veríssimo apresentou um quadro de dor no tornozelo direito, causado por uma entorse, e iniciou tratamento mais específico.

Os três estão em tratamento e recuperação da equipe médica santista.