O Vasco da Gama suportou a pressão e a altitude de 2.640 metros de Bogotá para arrancar um empate por 0 a 0 contra o Santa Fé, na noite desta terça-feira (08), no estádio El Campín. Em duelo válido pelas quartas de final da Copa Sul-Americana, a equipe carioca teve chances claras, mas precisou contar com uma atuação heroica do goleiro Léo Jardim nos minutos finais para evitar a derrota fora de casa.

Equilíbrio e chances desperdiçadas

A partida começou com os donos da casa tentando impor o ritmo. Logo aos oito minutos, o Santa Fé chegou a balançar as redes com Scarpeta, mas a arbitragem anulou o lance por impedimento. Aos poucos, o Vasco adiantou suas linhas, equilibrou a posse de bola e passou a assustar. A grande chance cruzmaltina, no entanto, veio na segunda etapa. Aos 17 minutos, Spinelli protagonizou um lance inacreditável: aplicou um chapéu no zagueiro, saiu livre de marcação, mas finalizou em cima do goleiro Asprilla, desperdiçando a oportunidade de abrir o placar.

Pressão colombiana e o paredão vascaíno

O susto acordou o Santa Fé, que passou a sufocar o time brasileiro. Aos 21 minutos, Franco Fagúndez soltou uma bomba de fora da área e carimbou o travessão. O clima esquentou na reta final, com muitas faltas e cartões amarelos distribuídos pelo árbitro Dario Herrera. Quando a pressão parecia insustentável, a estrela de Léo Jardim falou mais alto. Em um intervalo de dois minutos, aos 43 e 44, o camisa 1 fez duas defesas espetaculares em cabeçadas fulminantes de Fagúndez e Rodallega, garantindo a igualdade. Nos acréscimos, Bruno Duarte ainda quase marcou um golaço para o Vasco, mas a bola saiu rente à trave.

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Com o placar zerado, a definição da vaga fica totalmente em aberto para a sequência da competição. O Vasco retorna ao Brasil com um resultado importante na bagagem, mantendo vivas as esperanças de seguir adiante no torneio continental.