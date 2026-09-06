O Fluminense venceu o Vasco por 1 a 0 na noite deste sábado, 5, no Maracanã, em clássico válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em um duelo tenso e de opostos na tabela, o Tricolor soube sofrer no primeiro tempo e contou com o brilho de Lucho Acosta, que saiu do banco de reservas na etapa final para garantir o triunfo. O resultado mantém a equipe das Laranjeiras na briga pelas primeiras posições e invicta há sete jogos, enquanto o Cruzmaltino segue amargando a luta contra a zona de rebaixamento.

Clima quente e pressão vascaína

Apesar da diferença na tabela de classificação, o clássico começou com o Vasco tomando as rédeas da partida. Precisando desesperadamente da vitória para se afastar da degola, o time visitante criou as melhores oportunidades nos minutos iniciais. Aos 16 minutos, Thiago Mendes aproveitou um vacilo de Ignácio na saída de bola e finalizou com perigo, sendo travado por Renê. Logo em seguida, Lucas Piton também testou o goleiro Fábio com um chute forte de perna canhota.

Com o passar do tempo, o nervosismo tomou conta do gramado do Maracanã. O jogo ficou truncado, marcado por disputas ríspidas, empurrões e uma chuva de cartões amarelos. O Fluminense, com dificuldades para articular suas jogadas ofensivas, limitava-se a trocar passes sem muita objetividade, enquanto os jogadores de ambas as equipes cercavam a arbitragem a cada falta mais dura. O empate sem gols no intervalo refletiu a tensão de um primeiro tempo mais brigado do que jogado.

Estrela brilha e rede balança

Na volta para o segundo tempo, o técnico Marcão decidiu mexer na equipe para dar mais agressividade ao Fluminense. Aos 11 minutos, Paulo Henrique Ganso deu lugar a Lucho Acosta. A alteração surtiu efeito imediato. Apenas três minutos após pisar no gramado, o argentino mostrou estrela. Soteldo fez grande jogada e cruzou na medida para Acosta, que levou a melhor sobre Lucas Piton e completou para o fundo das redes, abrindo o placar e incendiando a torcida tricolor.

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Fábio garante o resultado no fim

Em desvantagem, o Vasco partiu para o tudo ou nada, promovendo uma série de substituições para tentar o empate. O Fluminense recuou e passou a administrar a posse de bola, apostando nos contra-ataques. Nos acréscimos, o drama atingiu seu ápice. Aos 47 minutos, Marino Hinestroza encontrou Claudio Spinelli na área. O atacante vascaíno encheu o pé, mas parou em uma defesa espetacular de Fábio, que salvou o Fluminense e garantiu a vitória magra, mas fundamental, no clássico carioca.