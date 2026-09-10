O técnico Cuca, do Santos, adotou tom misterioso sobre a possibilidade de ainda receber mais reforços até o fechamento da janela de transferências nesta sexta-feira, 11. O treinador, contudo, não se conteve ao ser questionado sobre a hipótese de um acordo com o meia Philippe Coutinho. O jogador também conta com lobby de Neymar.

“Eu sei esforço que a direção fez. O que faço [ao pedir por reforços] é para tentar fazer o melhor para Santos. Fui atendido, encorparam o time, os próprios jogadores sabem que era importante isso. Não sei vai vir mais alguém, mas se não vier estou satisfeito”, disse.

“Não costumo falar de jogadores que não estão, falei de um jogador e ele foi para um rival meu. Todos sabem da qualidade que tem o Coutinho. Se vier, portas abertas para ele”, completou.

O técnico também disse não se incomodar com um “inchaço” de opções no elenco: “o melhor é que a competitividade vai acrescer e a equipe vai jogar melhor. O fiscal disso tudo é o jogador, que sabe que vai jogar quem tem mais condição. Nao vamos jogar só com 11, eu faço quase sempre 5 trocas. A gente usa todo mundo. Quanto maior e melhor é o elenco, maior a chance de cnquistas e vitrias importantes”.

Segundo informações do jornalista Fábio Sormani, o Peixe apresentou ao meia Philippe Coutinho uma proposta de contrato por produtividade até o fim da temporada. O modelo não agradou ao estafe do jogador. Esse é o principal entrave para um desfecho positivo da negociação.

A negociação, porém, conta com simpatia de Neymar, que tem feito pressão para o jogador reforçar o Alvinegro Praiano. Na última terça-feira, 8, o camisa 10 do Peixe declarou na rede social X que Coutinho, de quem foi companheiro na seleção brasileira, é seu “sonho” no mercado.

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“Trouxe 2! Um já tem 20 gols, que é Gabigol, Arthur dispensa comentários na posição que exerce. Coutinho, meu sonho. Quanto ao Gil Cebola ou Cris Guedes, não dá, salário deles é alto demais para o futebol brasileiro”, escreveu Neymar.

Na chegada à Vila para acompanhar a partida entre Santos e Atlético Mineiro nesta quinta, 9, Neymar novamente foi questionado sobre o antigo companheiro e sinalizou com as mãos juntas, como se estivesse orando por um desfecho postivo.

Livre no mercado, Coutinho defendeu o Vasco entre julho de 2024 e fevereiro de 2026, quando pediu rescisão contratual alegando questões de saúde mental. Essa foi sua segunda passagem pelo Cruzmaltino, clube em que foi revelado.

Coutinho não entra em campo desde o dia 14 de fevereiro. Assim, a ideia do Santos é oferecer um vínculo com parte da remuneração atrelada a metas de utilização, válido apenas até dezembro deste ano, quando chega ao fim o mandato do presidente Marcelo Teixeira.

O Peixe já acertou as chegadas de Rodinei, Arthur Melo, Lima e de Everton Cebolinha nesta janela.