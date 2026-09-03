As contratações do volante Arthur Melo e do lateral-direito Rodinei ainda não fecharam o mercado de transferências do Santos. A PLACAR apurou que a diretoria do clube prometeu ao técnico Cuca a contratação de mais três jogadores na tentativa de buscar o título da Copa Sul-Americana e de escapar do rebaixamento no Brasileirão: um centroavante, um lateral-esquerdo e um zagueiro ou meia.

“É dureza. Estamos em duas competições, fomos eliminados, mas estamos afunilados na Sul-Americana, que é uma copa muito importante. Perdemos hoje de três jogadores. Se vieram dois e perdemos três, estamos em déficit. Temos que agradecer a isso pelo transfer ban, se encontrar jogadores que possam encorpar, ainda é cabível para ficarmos mais fortalecidos e equilibrados em termos de grupo”, resumiu o técnico durante a entrevista após o empate contra o Palmeiras na última quarta-feira, 2.

A comparação feita pelo próprio treinador de que tem perdido mais nomes do que ganhado se dá pelo fato de que o meia-atacante Neymar, o atacante Barreal e o zagueiro Lucas Veríssimo podem desfalcar a equipe por períodos mais longos. Os dois primeiros foram substituídos com suspeita de lesões musculares no empate sem gols contra o Palmeiras, enquanto o defensor acusa dores preocupantes no tornozelo esquerdo.

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Arthur deve estrear neste domingo, 6, diante do Internacional, em Porto Alegre. Já o lateral-direito Rodinei, o outro reforço confirmado, tem projeção para ser utilizado a partir da próxima quarta-feira, 9. O jogador é aguardado no sábado para exames médicos e para a assinatura do contrato até o fim de 2027.

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“[O Rodinei] para quarta que vem, provavelmente. Arthur está treinando, jogador polivalente, faz segundo volante, faz a meia, dá controle de jogo e vai ser muito importante para nós. Estamos contente com os dois que vieram”, contou.

Os pedidos de reforços são estratégicos. No ataque, Cuca está bastante insatisfeito com o desempenho de Gabigol – sem marcar gols há quatro partidas e questionado, principalmente, pela baixa intensidade e pouca participação efetiva nos jogos.

Para a lateral esquerda, visa a uma opção com características mais ofensivas do que as do atual titular Gonzalo Escobar, conhecido pela entrega em campo e pela boa marcação, mas com pouco volume no campo de ataque. A frustrada negociação com Emerson Palmieri, do Olympique de Marselha, para o setor reforçou a necessidade de voltar ao mercado.

Por fim, a zaga é considerada por Cuca outro ponto frágil, principalmente com as constantes perdas de Luan Peres e Lucas Veríssimo. Apesar da dupla titular, o técnico entende que a posição está carente, contando basicamente com o jovem zagueiro João Ananias como opção.

O treinador ainda avalia mudar o pedido final para um meia, caso o teste de jogar com Arthur mais avançado não responda como o esperado. A adaptação do jogador à função pode determinar o próximo movimento do Santos no mercado.

A segunda janela de transferências do futebol brasileiro foi aberta em 20 de julho e fecha em 11 de setembro, daqui a oito dias.