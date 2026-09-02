O Santos anunciou, nesta quarta-feira, 2, a contratação do lateral-direito Rodinei. O atleta de 34 anos assinou contrato com o clube alvinegro até o final de 2027.

““É uma felicidade muito grande poder vestir a camisa de um clube gigantesco como o Santos FC. Estou chegando com muita vontade e sabendo da responsabilidade que é vestir essa camisa. Espero corresponder dentro de campo e, junto com meus companheiros, dar muitas alegrias para a torcida, pois sei que eles merecem sorrir”, disse Rodinei, em nota publicada pelo Santos.

Antes de assinar com o Santos, Rodinei estava no Olympiacos, da Grécia, clube com o qual rescindiu seu contrato para retornar ao Brasil. Com isso, o lateral-direito defenderá seu 9º clube na carreira: Marcílio Dias, Corinthians, CRAC, Penapolense, Ponte Preta, Flamengo, Internacional, Olympiacos e, agora, Santos.

Carreira de Rodinei

Natural de Tatuí, município no interior de São Paulo, Rodinei deu seus primeiros passos no futebol nas categorias de base do Avaí. Em seu início de carreira no profissional, o lateral acumulou passagens por Marcílio Dias, Corinthians, CRAC, Penapolense e Ponte Preta.

Após se destacar pela tradicional equipe de Campinas, o Flamengo contratou Rodinei em 2016. Foi no clube carioca onde o lateral viveu sua fase mais vitoriosa da carreira, com seis títulos: duas Libertadores (2019 e 2022), dois Cariocas (2017 e 2019), um Brasileirão (2019) e uma Copa do Brasil (2022). Por lá, o jogador somou nove gols e 22 assistências em 223 jogos.

Entre janeiro de 2020 e maio de 2021, porém, Rodinei foi emprestado pelo Flamengo ao Internacional. Apesar de não conquistar títulos, o lateral anotou três gols e nove assistências em 52 partidas pelo clube gaúcho. Após isso, retornou ao Fla, onde ficou até janeiro de 2023, quando foi para o Olympiacos.

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Pela equipe grega, Rodinei conquistou quatro títulos: Conference League (2023/24), Campeonato Grego (2025), Copa da Grécia (2025) e Supercopa da Grécia (2026). Além dos títulos, o jogador registrou 12 gols e 28 assistências em 157 duelos com a camisa do Olympiacos.

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Números da carreira de Rodinei