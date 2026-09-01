Um diálogo entre o atacante Neymar e o lateral Matheuzinho chamou atenção durante a vitória do Santos sobre o Corinthians, na Neo Química Arena, no último domingo, 30. O astro do Peixe questionou quando o rival lhe enviaria seus perfumes, no que Matheuzinho respondeu: “quantos você quer? Vou mandar!”.

Um dia depois, Neymar mostrou em seu Instagram que recebeu diversos perfumes da linha MVP, assinada por Matheuzinho. O produto é uma parceria entre o lateral do Corinthians e a marca Pétala Beauty.

Quanto custa o perfume de Matheuzinho?

O preço sugerido do MVP é de R$ 299,90, mas a fragrância atualmente pode ser encontrado por R$ 189,90 no site da Pétala Beauty. Em marketplaces, o preço pode variar. Os valores podem mudar de acordo com promoções, estoque e condições de pagamento.

De acordo com a marca, o produto tem 100 ml e é classificado como uma “fragrância de perfil gourmand amadeirado”. O nome MVP faz referência à expressão Most Valuable Player, ou “Jogador Mais Valioso”.

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