Melhor jogador em campo na viória do Santos sobre o Corinthians, Neymar não chamou a atenção apenas pela atuação em Itaquera. O visual do camisa 10 também mereceu destaque. Afinal, era o mesmo adotado pelo rival Memphis Depay: a faixinha no cabelo.

Em entrevista pós-jogo, Neymar admitiu que o acessório era uma homenagem ao holandês. “Eu já tinha falado para ele que jogaria algum jogo com a faixa. Eu esqueci a faixa que ele me deu de presente no ano passado, e pedi uma para ele aqui. Vou terminar o resto do campeonato com a faixinha.”

E ele garantiu: “A rivalidade é dentro de campo, mas fora de campo nós somos amigos.”

Torcida do Corinthians

Outro aspecto que não escapou do clima mais amistoso do craque foi a torcida do Corinthians. Neymar ficou ficou impressionado com o apoio contínuo da Fiel até o fim da partida. “Eu nunca tive nada contra o Corinthians, muito pelo contrário. Eu respeito muito o Corinthians pelo time que é e pela torcida que tem. Incentivaram até o final, mesmo perdendo o jogo. Isso eu nunca vi em nenhum lugar. Então, eu tiro o chapéu para todos eles. É um time que respeito muito”, concluiu.

Ele, inclusive, deu a camisa com a qual jogou para um pequeno corintiano, que segurava uma faixa com os dizeres: “Sou muito corinthiano [sic], mas seu fã”.