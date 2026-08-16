Pouco antes da bola rolar em São Januário para Vasco e Santos, pelo Brasileirão 2026, Thiago Mendes deixou Neymar no vácuo enquanto jogadores de ambos os times se cumprimentavam em fila. A atitude não foi sem querer e remonta o encontro entre os capitães em 2020, durante um PSG x Lyon.

Naquele jogo, o atual camisa 10 santista sofreu entrada dura do vascaíno, que acabou sendo advertido com o cartão vermelho. Ao final da partida, o meio-campista pediu desculas nas redes sociais. No entanto, Neymar sofreu uma lesão no tornozelo, o que revoltou o pai do craque.

“Um jogador aplica uma tesoura irresponsável, violenta, pelo lado, atravessa o espaço físico de outro, sem nem opção de defesa…. Não medimos isso durante todo o jogo onde o Neymar sofreu o tradicional rodízio de faltas, e sempre violentas, e com isso vamos alimentando esse tipo de jogador e de atitude…. Assim realmente o futebol vai perder… Até quando a culpa será da vítima???”, questionou Neymar Pai, em postagem.

Com o tempo, as rusgas ficaram de lado, até que os jogadores se reencontrassem na 4ª rodada do Brasileirão deste ano, em 26 de fevereiro. Na Vila Belmiro, Neymar e Thiago Mendes discutiram após nova falta do vascaíno no santista. Durante o bate-boca, o camisa 10 foi ao chão após levar toque no rosto do meio-campista. Ambos receberam cartão amarelo.

Mas, Neymar aproveitou a oportunidade para soltar o verbo em entrevista para o canal SporTV: “Sempre ele quer arrumar confusão, sempre ele quer dar uma de machão, é sempre assim. Como todo respeito, é um babaca”, definiu. “Já me quebrou uma vez no PSG, me prometeu hoje, então vamos ver se ele é homem suficiente para me quebrar de novo.”

Já Thiago Mendes justificou a briga no campo dizendo que o capitão do Peixe mandou a torcida do Vasco “calar a boca”. No entanto, minimizou o atrito: “É normal, é futebol, cada um defende a sua equipe. Ele defende a dele, e nós, a nossa. Eu só pedi um pouco de respeito. Na comemoração dele, ele mandou nossa torcida calar a boca. Não falei nada demais, e ele me desrespeitou. Mas é normal, segue o jogo.”