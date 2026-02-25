Em um confronto direto entre equipes que buscam sair da zona de rebaixamento, o Santos recebe o Vasco nesta quinta-feira, 26, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro de 2026. A partida acontece às 19h (horário de Brasília) na Vila Viva Sorte (Vila Belmiro).

Crise e pressão nos dois lados

O duelo coloca frente a frente dois gigantes em momento delicado. Ambos somam apenas um ponto em três rodadas — fruto de um empate e duas derrotas cada — e ocupam o Z-4: o Cruzmaltino é o 17º colocado, enquanto o Peixe aparece logo atrás, na 18ª posição.

Pelo lado santista, o técnico Juan Pablo Vojvoda vive fase de forte pressão. No cargo desde agosto de 2025, o treinador argentino é cobrado pela falta de evolução tática da equipe, situação agravada pela recente eliminação nas quartas de final do Campeonato Paulista para o Novorizontino. O fator casa é a principal aposta para estancar a crise e iniciar uma reação.

Já o Vasco chega à Baixada Santista em meio a um cenário de transição imediata. A equipe carioca demitiu o técnico Fernando Diniz no último dia 22, após revés para o Fluminense. Para o confronto desta noite, o time será comandado interinamente pelo auxiliar Bruno Lazaroni, que tem a missão de organizar a equipe enquanto a diretoria busca um novo nome no mercado.

Onde assistir e arbitragem

A partida terá transmissão ao vivo pelos canais SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view). A arbitragem ficará a cargo de Rafael Rodrigo Klein (RS).