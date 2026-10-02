O volante Vinícius Balieiro, atualmente na Chapecoense, entrou com uma ação na Justiça do Trabalho contra o Santos, alegando diversas irregularidades e pedindo o pagamento de R$ 324.133,81. Segundo a ESPN, o jogador reclama de ter recebido menos do que havia sido previsto em contrato, além de “atrasos frequentes nos pagamentos”.

O atleta foi formado e defendeu o Peixe entre 2017 e 2024. Em 2023, ele ainda passou um período emprestado ao Ituano, um dos pontos de maior disputa na justiça.

De acordo com o lado do jogador, o meio-campista ganhava R$ 102 mil no Santos, e quando foi emprestado ao clube do interior, o seu salário foi dividido em 50%-50% com cada equipe. Quando ele retornou à Vila Belmiro, o Alvinegro teria mantido “indevidamente a base salarial reduzida de R$ 52 mil até dezembro de 2023”, o que afetou seu saldo salárial, suas férias, o 13º e os depósitos de FGTS correspondentes.

O meio-campista alega ter ficado 95 dias sem receber salários em 2025, entre maio e agosto, e pede correção monetária e juros sobre os pagamentos atrasados.

Balieiro ainda pediu que o Peixe seja multado por atraso na liberação da documentação rescisória, além de ter cobrado um “bicho” de quase R$ 15 mil que teria sido prometido pelo clube, mas não foi pago (na ação, o jogador anexou prints de conversas com o gerente de futebol Guilherme Sousa sobre a premiação).

Por fim, o atleta pede indenização por danos morais, alegando: atrasos salariais reiterados; atrasos de FGTS; atraso no pagamento de férias e 13º; retenção da documentação de rescisão; e premiação reconhecida e não paga.

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Pedidos feitos por Balieiro: