O Flamengo não tomou conhecimento do Mirassol e aplicou uma goleada impiedosa por 5 a 1 na noite deste domingo, 16, no estádio José Maria de Campos Maia, o Maião. Em duelo válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, o time com a maior torcida do Brasil aproveitou os espaços no segundo tempo para construir o placar elástico, com destaque para o artilheiro Pedro, que balançou as redes duas vezes. O resultado coloca fogo na briga pelo título e complica a vida da equipe paulista na competição.
Erro fatal e vantagem rubro-negra
O confronto começou com boa intensidade e sob forte calor no interior paulista. O Mirassol tentava impor o ritmo como mandante, mas esbarrou em uma falha individual crucial aos 22 minutos. Após cruzamento rasteiro de Luiz Araújo, o goleiro Walter soltou a bola de forma equivocada, Plata ajeitou e Carrascal não perdoou, abrindo o placar.
Os donos da casa tentaram reagir antes do intervalo e quase empataram nos acréscimos, quando Willian desviou de cabeça após escanteio e o lateral Varela salvou em cima da linha, garantindo a vantagem carioca.
Passeio no segundo tempo
Na volta para a segunda etapa, o que se viu foi um verdadeiro atropelo do Flamengo, que explorou com perfeição as transições rápidas. Logo aos 8 minutos, Luiz Araújo ampliou com um chute forte de canhota após jogada trabalhada pela direita. Três minutos depois, Ayrton Lucas acelerou pela esquerda, cruzou rasteiro e Pedro se antecipou à zaga para fazer o terceiro.
O Mirassol até assustou com uma cabeçada de Eduardo no travessão, mas o Rubro-Negro era letal. Aos 22, Carrascal serviu Pedro, que cortou para a destra e marcou seu segundo gol no jogo, empatando na artilharia do campeonato. Pouco depois, Samuel Lino, acionado por Arrascaeta, fuzilou de canhota e transformou a vitória em goleada histórica.
Gol de honra e reflexos na tabela
Já com parte da torcida local deixando o estádio diante do passeio visitante, o Mirassol conseguiu o gol de honra aos 32 minutos, com João Victor antecipando o goleiro Rossi após cobrança de escanteio de Reinaldo. No entanto, o estrago já estava feito.
Com a vitória maiúscula, o Flamengo chega aos 45 pontos, reduzindo a diferença para o líder Palmeiras para apenas três pontos, e ainda com um jogo a menos. Por outro lado, a dura derrota em casa decreta a entrada do Mirassol na zona de rebaixamento ao término da rodada.