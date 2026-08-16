O futebol costuma punir de forma severa quem não aproveita suas chances, e a tarde deste domingo em São Januário foi a prova cabal dessa máxima. Em um confronto direto e tenso pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Santos suportou uma enorme pressão do Vasco, capitalizou sobre falhas individuais grotescas e construiu uma vitória maiúscula por 3 a 0. O resultado não apenas encerra o jejum santista de três jogos, mas altera drasticamente o cenário da luta contra o rebaixamento.

Pressão cruzmaltina e paredão santista

O roteiro inicial desenhou um Vasco dono absoluto das ações. Precisando dar uma resposta à torcida, o time da casa chegou a registrar 80% de posse de bola nos minutos iniciais e empilhou oportunidades. Lucas Piton e Andrés Goméz infernizavam pelas pontas, mas esbarravam em uma atuação inspirada do goleiro Gabriel Brazão, que fez defesas cruciais.

O Santos, acuado e errando passes na saída, tentava responder em contragolpes esporádicos e bolas paradas com Neymar. O camisa 10, bastante caçado e participativo, chegou a assustar em uma cobrança de escanteio que terminou no travessão após desvio de Caballero. Ainda assim, o zero a zero no intervalo parecia um lucro imenso para os visitantes diante do volume ofensivo carioca.

O castigo e o apagão de Léo Jardim

Na volta para a segunda etapa, o panorama parecia o mesmo. O Vasco seguiu martelando, viu Willian Arão salvar uma bola na pequena área após finalização de Colidio e David acertar a trave. No entanto, a ineficiência cobrou preço aos 22 minutos. Em rápida transição, Rollheiser tocou pelo alto e Gabriel, livre pela esquerda, bateu na saída de Léo Jardim para abrir o placar.

O gol desestabilizou completamente o Vasco, e o que era desespero virou tragédia pelas mãos de seu próprio goleiro. Aos 31 minutos, Léo Jardim tentou cortar de soco uma falta cobrada por Neymar, mas mandou a bola no peito de Willian Arão, que marcou o segundo. Apenas três minutos depois, um novo pesadelo: o arqueiro vascaíno falhou novamente ao tentar interceptar um lançamento longo de Neymar, deixando a bola limpa para Luan Peres aproveitar o rebote e decretar o 3 a 0.

O apito final soou sob vaias e arquibancadas esvaziadas de forma antecipada em São Januário. Com o triunfo cirúrgico, o Santos chega aos 25 pontos, salta para a 14ª colocação e respira fora da zona de rebaixamento. Já o Vasco, punido por sua falta de pontaria e por erros defensivos fatais, amarga a sétima partida consecutiva sem vitória e permanece afundado no Z-4, vendo a crise se aprofundar na competição.