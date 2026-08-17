Neymar e Thiago Mendes protagonizaram um episódio marcante neste domingo, 16, na vitória por 3 a 0 do Santos sobre o Vasco pelo Brasileirão. Durante os cumprimentos após a execução do hino nacional, o volante cruzmaltino deixou o camisa 10 do Peixe no vácuo. Os capitães também se ignoraram durante o cara ou coroa com a equipe de arbitragem.

A animosidade entre Neymar e Thiago Mendes vem de longa data, desde os tempos em que ambos atuavam no futebol francês. A história do futebol reserva casos semelhantes em que o momento do cumprimento dos atletas virou polêmica. Relembre outros “vácuos” famosos:

Icardi x Maxi López

Em abril de 2016, Maxi López, do Torino, se recusou a cumprimentar Mauro Icardi, da Inter de Milão. Durante um confronto entre as equipes pelo Campeonato Italiano, López ignorou seu “ex-amigo” e fez um gesto obsceno, segurando suas partes íntimas.

A treta entre os dois tem nome e sobrenome: Wanda Nara. Antes amigos e companheiros na Sampdoria, Mauro Icardi se envolveu com a então esposa de Maxi López. A traição levou ao fim da amizade entre os jogadores e o episódio ficou conhecido como “Wanda Derby”.

Terry x Bridge

Um dos “vácuos” mais marcantes na história do futebol inglês também envolve uma traição. No confronto entre Manchester City e Chelsea de 2010, o zagueiro John Terry, dos Blues, cumprimentava um a um os jogadores dos Citizens – até chegar Wayne Bridge. O lateral do City ignorou Terry.

A briga entre os atletas surgiu por conta de um triângulo amoroso envolvendo a modelo francesa Vanessa Perroncel. A amizade entre eles chegou ao fim quando Bridge descobriu que Terry teve um caso com a sua então esposa.

Evra x Suárez

Dois anos depois, um “quase vácuo” gerou nova polêmica no Reino Unido. Em um confronto entre Liverpool e Manchester United, o atacante Luis Suárez, dos Reds, não cumprimentou o lateral-esquerdo Patrice Evra, dos Red Devils, que chegou a puxar a mão do uruguaio, mas de nada adiantou. Após isso, Rio Ferdinand, Valencia e Welbeck também ignoraram Suárez.

A treta entre Suárez e Evra surgiu no clássico durante o primeiro turno da Premier League, em 2011. Na ocasião, o lateral alegou que o atacante proferiu ofensas racistas a ele em um momento do confronto. A situação resultou em uma suspensão de oito jogos ao uruguaio.

Marius Hoibraten x River Plate

No Mundial de Clubes de 2025, a partida de estreia entre Urawa Reds e River Plate ficou marcada por um episódio inusitado. Durante o tradicional protocolo de cumprimentos, o capitão Marius Hoibraten, do Urawa, ignorou os atletas do clube argentino. Após o confronto, o zagueiro explicou a situação e se desculpou.

“Aos torcedores do River Plate. Me esqueci de apertar as mãos porque a configuração [do protocolo] era nova. Me confundi e estava na minha bolha, e não entendi o que deveríamos ter feito. Por isso caminhei e não cumprimentei [os jogadores do River Plate]. Pareceu que não me importei com vocês e nem com os jogadores. Essa nunca foi minha intenção”, disse Hoibraten no Instagram.

Messi x Baena

Em setembro de 2013, a partida entre Barcelona e Rayo Vallecano, válida por LaLiga, ficou marcado pelo vácuo entre Messi e Raúl Baena. Na ocasião, o camisa 10 do Barça e o zagueiro do Rayo se ignoraram durante os tradicionais cumprimentos. Segundo o defensor, foi Messi quem não quis cumprimentá-lo.

“Se vê claramente que eu faço o gesto de lhe dar a mão, mas não sei se se ele [Messi] percebeu. Eu nem quero falar muito sobre isso, é um detalhe insignificante”, disse Baena.