Neste sábado, 12, Philippe Coutinho compareceu ao CT Rei Pelé para realização de testes físicos e bateria de exames, antes assinar e ser aunciado oficialmente pelo Santos, com vínculo previsto até o final de 2026.

No entanto, em uma das salas da instalação, o meio-campista acabou recebido com um abraço caloroso de Neymar. O encontro foi compartilhados nos stories do Instagram do camisa 10. “Irmão, estamos muito felizes que você está aqui… Nosso elenco e a nossa torcida vai te abraçar pra você ser feliz! Bem-vindo ao Santos FC”, diz a legenda sobre o vídeo de poucos segundos.

Assim quê vê Coutinho, Neymar canta: “Ai, meu Deus do céu, se for um sonho, eu não quero acordar”. Na sequência, ele diz que cuidará do meia e pergunta a Gabigol: “[Ele] vai ser feliz ou não vai?”

Coutinho no Santos

A última partida do meia de 34 anos foi no dia 14 de fevereiro, jogando pelo Vasco contra o Volta Redonda. Dias depois, ele rescindiu com o clube carioca para tratar da saúde mental.

A alegria de Neymar ao ver o Coutinho não é à toa: o craque santista foi o responsável por chamar e articular a contratação dele junto à diretoria, com negociação conduzida com o apoio da NR Sports, empresa brasileira especializada em gestão de imagem, marketing esportivo e licenciamento de marcas, fundada em 2006 pelos pais de Neymar.