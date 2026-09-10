O Santos está muito próximo de anunciar mais um reforço de peso para a sequência da temporada. A pedido de Neymar, o clube paulista encaminhou a contratação do meia-atacante Philippe Coutinho. Segundo o site Diário do Peixe, já há um acordo entre as partes, restando apenas detalhes para o anúncio oficial.

Aos 34 anos, Coutinho está livre no mercado desde quando deixou o Vasco – clube onde teve duas passagens, com a mais recente encerrada em fevereiro deste ano. O atleta é esperado para realizar exames médicos nesta sexta-feira, 11, antes de assinar contrato com o Peixe, que deve ter três meses de duração.

O modelo é semelhante aos acordos já costurados nas contratações do volante Arthur Melo, do lateral-direito Rodinei, do meia Lima e do atacante Everton Cebolinha, anunciado na última quarta, 10.

A negociação ganhou força por conta do insistente lobby de Neymar por um acordo. Na última terça-feira, 8, o camisa 10 do Peixe declarou na rede social X (antigo Twitter) que Coutinho era seu “sonho” no mercado.

“Trouxe 2! Um já tem 20 gols, que é Gabigol, Arthur dispensa comentários na posição que exerce. Coutinho, meu sonho. Quanto ao Gil Cebola ou Cris Guedes, não dá, salário deles é alto demais para o futebol brasileiro”, escreveu o jogador.

Na chegada à Vila para acompanhar a partida entre Santos e Atlético Mineiro, Neymar novamente foi questionado sobre o antigo companheiro e sinalizou com as mãos juntas, como se estivesse orando por um desfecho postivo. Em seguida, afirmou: “tomara”.

Amigos de longa data e parceiros na seleção brasileira de base e principal, os dois craques demonstraram o desejo de atuar juntos no futebol brasileiro. A NR Sports, empresa ligada a Neymar, liderou conversas para viabilizar a chegada do meia.

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O técnico Cuca, por sua vez, adotou tom misterioso sobre a possibilidade de ainda receber mais reforços. Ao ser questionado sobre Coutinho, contudo, não conteve elogios para falar sobre o atleta.

“Não costumo falar de jogadores que não estão, falei de um jogador e ele foi para um rival meu. Todos sabem da qualidade que tem o Coutinho. Se vier, portas abertas para ele”, completou.

O técnico também disse não se incomodar com um “inchaço” de opções no elenco: “o melhor é que a competitividade vai acrescer e a equipe vai jogar melhor. O fiscal disso tudo é o jogador, que sabe que vai jogar quem tem mais condição. Nao vamos jogar só com 11, eu faço quase sempre 5 trocas. A gente usa todo mundo. Quanto maior e melhor é o elenco, maior a chance de cnquistas e vitrias importantes”.

A chegada de Philippe Coutinho surge também em um momento importante de reposição para o elenco santista, uma vez que Neymar desfalcará a equipe nas próximas semanas devido a recuperação de uma lesão grau 2 no músculo reto femoral da perna direita.