Em meio a vários rumores de transferências, vai chegando ao fim a janela europeia. Com prazos diferentes, os principais países europeus terão a data limite para inscrever jogadores entre o fim desta segunda-feira, 31, e o fim da próxima terça-feira, 1.

Acompanhe as principais transferências no período final da janela. A cada nova contratação, esta nota será atualizada.

Data limite para transferências

França – Segunda-feira, 31 de agosto (14h de Brasília)

Segunda-feira, 31 de agosto (14h de Brasília) Alemanha – Segunda-feira, 31 de agosto (14h de Brasília)

Segunda-feira, 31 de agosto (14h de Brasília) Itália – Terça-feira, 1 de setembro (14h de Brasília)

Terça-feira, 1 de setembro (14h de Brasília) Espanha – Terça-feira, 1 de setembro (17h59 de Brasília)

Terça-feira, 1 de setembro (17h59 de Brasília) Inglaterra – Terça-feira, 1º de setembro (18h de Brasília)

As principais transferências do fim da janela

Bradley Barcola – PSG para o Liverpool (125 milhões de euros)

Allan – Palmeiras para o Manchester City (40 milhões de euros)

Daniel Muñoz – Crystal Palace para o Nottingham Forest (25,7 milhões de euros)