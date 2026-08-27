A janela de transferências do futebol europeu ainda promete movimentações de peso até o dia 1º de setembro – data limite para a chegada de atletas em quatro das cinco grandes ligas do Velho Continente: La Liga (Espanha), Serie A (Itália), Ligue 1 (França) e Bundesliga (Alemanha). A Premier League fecha um dia antes, em 31 de agosto.
Nomes como o do atacante francês Bradley Barcola, do Paris Saint-Germain – próximo de um acordo milionário com o Liverpool – e de Gabriel Martinelli, que pode trocar o Arsenal pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita, são só alguns dos que agitam a Inglaterra.
De acordo com veículos da imprensa inglesa, como BBC, Daily Mail e Sky Sports, o clube inglês tem um acordo para contratar o atacante francês do PSG por 120 milhões de libras (cerca de R$ 842 milhões).
Ainda há outras indefinições de peso, como o futuro de pilares da seleção argentina: o meio-campista argentino Enzo Fernández, do Chelsea, principal alvo do Manchester City, o atacante Julián Álvarez, do Atlético de Madrid, ligado deste o início da janela a uma saída para o Barcelona, e o goleiro Dibu Martínez, do Aston Villa, ainda com futuro indefinido, mas cada vez mais distante de uma permanência no atual clube.
A novela envolvendo Álvarez é uma das mais longas. Enquanto o jogador vive um climão de fim de casamento com os torcedores, o Atleti bate o pé publicamente que não aceitaria liberá-lo nem mesmo por 200 milhões de euros (R$ 1,2 bilhão). O Arsenal aparece na espreita, mas é um destino menos provável.
Dibu, por sua vez, foi oferecido por seus agentes ao Chelsea, segundo informações do The Athletic, braço esportivo do The New York Times. O arqueiro perdeu espaço de vez nos Villans com a chegada do japonês Zion Suzuki, que se tornou o titular da posição no clube. Nesta janela, ele teve o seu nome vinculado à Juventus.
Curiosamente, o Villa ainda é protagonista de outra novela: a possível saída do artilheiro Ollie Watkins, que entrou na mira do Al-Hilal.
Outro nome que chama atenção é o do atacante português Rafael Leão, do Milan. O Villa tem interesse, mas informações o ligam a uma ida ao Galatasaray, que tem a preferência do Milan. Os valores que recebe por temporada, contudo, seriam uma barreira.
De acordo com o site Transfermarkt, o mercado já movimentou aproximadamente mais de 6 bilhões de euros (R$ 36,1 bilhões), tendo como principal negociação a do meia inglês Morgan Rogers, que trocou o Aston Villa pelo Chelsea por 138 milhões de euros (R$ 818 milhões pela cotação atual).
As transferências mais caras desta janela:
Morgan Rogers (Aston Villa-Chelsea)
Meia, inglês
24 anos
138 milhões de euros
Elliot Anderson (Nottingham Forest-Manchester City)
Meia, inglês
23 anos
135 milhões de euros
Yan Diomande (RB Leipzig-Real Madrid)
Atacante, marfinense
19 anos
125 milhões de euros
Sandro Tonali (Newcastle-Tottenham)
Volante, italiano
26 anos
108 milhões de euros
Mateus Fernandes (West Ham-Tottenham)
Meia, português
22 anos
99 milhões de euros
Ayyoub Boubaddi (Lille-Manchester City)
Volante, marroquino
18 anos
95 milhões de euros
Savinho (Manchester City-Tottenham)
Atacante, brasileiro
22 anos
87,7 milhões de euros
Bruno Guimarães (Newcastle-Arsenal)
Volante, brasileiro
28 anos
87,7 milhões de euros
Anthony Gordon (Newcastle-Barcelona)
Atacante, inglês
25 anos
80 milhões de euros
Carlos Baleba (Brighton-Manchester United)
Volante, camaronês
22 anos
75,9 milhões de euros
Gonçalo Ramos (PSG-Milan)
Centroavante, português
25 anos
74 milhões de euros
Crys Summerville (West Ham-Al-Hilal)
Atacante, holandês
24 anos
64,5 milhões de euros
Jérémy Jacquet (Rennes-Liverpool)
Zagueiro, francês
21 anos
63,6 milhões de euros