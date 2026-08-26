Campeão do Mundo com a Argentina e duas vezes eleito o melhor goleiro do mundo, Emiliano Martínez perdeu espaço e o carinho da torcida do Aston Villa, e pode terminar sua passagem no clube pela porta dos fundos.

Segundo o portal The Athletic, braço esportivo do The New York Times, o jogador foi oferecido por seus agentes ao Chelsea, que estuda a contratação do goleiro argentino. O arqueiro perdeu espaço de vez nos Villans com a chegada do japonês Zion Suzuki, que se tornou o titular da posição no clube.

O goleiro já teve o nome vinculado à Juventus nesta janela e, no ano passado, ao Manchester United. Os rumores repetitivos de possíveis transferências do argentino fizeram com que Dibu deixasse de ser candidato à ídolo no Aston Villa, e passasse a ser uma gigura indiferente para a torcida inglesa.

Por que Dibu perdeu moral no Aston Villa?

Em setembro de 2020 o Aston Villa apostou em Emiliano Martínez, goleiro argentino pouco conhecido que era reserva no Arsenal. Nos Gunners, Dibu teve um período de destaque após o titular Bernd Leno se lesionar. As partidas do argentino durante a lesão do alemão foi o que chamou a atenção do clube de Birmigham.

Titular no Aston Villa, Dibu Martínez chamou a atenção de Lionel Scaloni e passou a ser convocado para a seleção argentina a partir de 2021. Debaixo da meta da Albiceleste, o goleiro se tornou um dos maiores goleiros de seu país.

Os pênaltis defendidos nos títulos da Copa América 2021 e na final da Copa do Mundo 2022 ficarão para sempre eternizados como os maiores feitos da carreira de Dibu. Depois das taças, o argentino atingiu um novo patamar em sua carreira, sendo eleito o melhor goleiro do mundo em 2023 e 2024, pela France Football, e em 2022 e 2024, pelo prêmio The Best, da Fifa.

O novo patamar fez com que Dibu procurasse um clube com maior visibilidade. No fim da temporada 2024/25, o goleiro protagonizou cenas de choro, se despedindo dos torcedores do Aston Villa. Na época, o nome do argentino era dado como quase certo no Manchester United.

No fim, os Red Devils optaram pelo belga Senne Lammens, por ser mais jovem, e Martínez ficou em Birmigham. A transferência não concretizada arranhou a imagem do argentino com a torcida dos Villans, e a relação nunca mais voltou a ser o que era.

Nem mesmo a taça da Europa League 2025/2026, que encerrou um jejum de 30 anos sem título do clube, fez com que Emiliano voltasse as graças da torcida. De candidato a ídolo, Martínez deve sair do clube após perder todo o amor de Birmigham, como um jogador qualquer.