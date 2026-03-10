O Lille recebe o Aston Villa nesta quinta-feira, 12, às 14h45 (de Brasília), na Decathlon Arena, na França. A partida é válida pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga Europa 2025/26. O confronto coloca frente a frente duas equipes que buscam avançar na competição continental, prometendo um duelo de alta intensidade onde os donos da casa tentam abrir vantagem.

O desafio francês em casa

Sob o comando do técnico Bruno Genésio, o time francês busca consistência no torneio. Na fase de liga, a equipe somou 12 pontos, com uma campanha de quatro vitórias e quatro derrotas. Jogar diante de sua torcida será um trunfo fundamental para tentar surpreender o adversário e ganhar fôlego para o jogo da volta.

A força do embalado time inglês

Do outro lado, o cenário é de otimismo. Dirigido por Unai Emery — um especialista quando o assunto é a competição europeia —, o clube inglês fez uma excelente campanha na fase inicial, somando 21 pontos com sete vitórias e apenas uma derrota. Com um futebol envolvente, os visitantes chegam à França com o objetivo de encaminhar a classificação já nos primeiros 90 minutos.

Momento das equipes em suas ligas

No cenário doméstico, as equipes fazem campanhas competitivas. O Lille luta na parte de cima da tabela do Campeonato Francês, buscando garantir uma vaga em competições europeias para a próxima temporada. Já o Aston Villa faz uma campanha sólida no Campeonato Inglês, brigando diretamente por um lugar na Liga dos Campeões.

Expectativas para o confronto

O Aston Villa chega com leve favoritismo, impulsionado pelo desempenho superior na fase de liga e pela experiência de Unai Emery, multicampeão do torneio. Para o Lille, o fator casa é a grande esperança. A equipe de Bruno Genésio precisa de uma atuação defensiva sólida para conter o ataque inglês e levar um bom resultado para o jogo de volta, marcado para o dia 19 de março, na Inglaterra. A expectativa é de um confronto tático, com os ingleses controlando a posse de bola e os franceses apostando em transições rápidas.

Onde assistir

No Brasil, os torcedores poderão acompanhar a partida ao vivo pela CazéTV, disponível no YouTube, Amazon Prime Video e Samsung TV Plus.