Em outubro de 2024, Frank Ilett, torcedor do Manchester United, fez uma promessa inusitada: não cortar o cabelo até que seu time do coração vencesse cinco partidas seguidas. A “missão” pode acabar nesta terça-feira, 10, contra o West Ham, no Estádio Olímpico de Londres, às 17h15 (de Brasília). Mas, afinal, quando foi a última vez que os Red Devils venceram cinco jogos consecutivos?

Ten Hag ainda era técnico do United…

A última vez que o Manchester United venceu cinco partidas seguidas foi em fevereiro de 2024. A quinta vitória consecutiva aconteceu diante do Luton Town por 2 a 1, com dois gols de Hojlund, na 25ª rodada da Premier League da temporada 23/24. Naquele período, Erik Ten Hag ainda era técnico dos Red Devils.

Sob comando do holandês, o time contava com nomes que já deixaram o plantel do United, como o próprio Hojlund, hoje no Napoli, Rashford, do Barcelona, Garnacho, do Chelsea, e outros. Alguns atletas, porém, continuaram no elenco e podem bater a marca de cinco vitórias seguidas novamente, como Bruno Fernandes, Casemiro, Kobbie Mainoo e Harry Maguire.

Antes do triunfo diante do Luton Town, o United tinha vencido outras três partidas na Premier League: 4 a 3 contra o Wolves, 3 a 0 contra o West Ham, e 2 a 1 contra o Aston Villa. O primeiro jogo da sequência de cinco vitórias seguidas na época foi conta o Newport, por 4 a 2, na quarta fase da FA Cup. Os Red Devils venceram a FA Cup naquela temporada.

Newport 2 x 4 Manchester United – Quarta fase da FA Cup

Wolves 3 x 4 Manchester United – 22ª rodada da Premier League

Manchester United 3 x 0 West Ham – 23ª rodada da Premier League

Aston Villa 1 x 2 Manchester United – 24ª rodada da Premier League

Luton Town 1 x 2 Manchester United – 25ª rodada da Premier League

Michael Carrick, o herói de Frank Ilett

Desde que assumiu o time, Michael Carrick está invicto no comando do United. O treinador tem quatro vitórias em quatro jogos pelos Red Devils e pode chegar ao quinto triunfo hoje contra o West Ham. A vitória pode ser a quinta seguida e, finalmente, realizar o sonho de Frank Ilett: cumprir a promessa para cortar seu cabelo.